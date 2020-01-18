القدس..الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينية بزعم محاولتها طعن جنود

زين خليل/ الخليج 365

قالت قناة "كان" العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت السبت، سيدة فلسطينية في القدس، بزعم محاولتها طعن جنود.

وادّعت القناة أن امرأة خمسينية استلت سكيناً وأشهرتها بوجه جنود تابعين لحرس الحدود، عند "باب العامود" بمدينة القدس المحتلة.

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وتابعت أن "الجنود سرعان ما سيطروا على المرأة، التي تم اقتيادها للتحقيق، دون أن يسفر الحادث عن أية إصابات".

صحيفة "معاريف" العبرية ذكرت من جانبها أن المرأة (لم تذكر اسمها) من سكان بلدة "أبو ديس" الفلسطينية شرقي القدس.

وقالت إن عناصر الشرطة تمكنوا من السيطرة عليها، بعد استدعاء تعزيزات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.