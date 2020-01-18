ارتفاع حصيلة جرحى تفجير الصومال إلى 17

الخرطوم/ عمر أردم/ الخليج 365

ارتفعت حصيلة جرحى التفجير الذي استهدف عمال شركة بناء تركية بالصومال من 15 إلى 17 جريحا.

وبحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365 من السفارة التركية بالعاصمة الصومالية مقديشو، فإن بين المصابين 6 أتراك بينهم اثنان بحالة حرجة، و11 صوماليا بينهم رجال أمن، جرى نقلهم جميعا إلى مستشفى رجب طيب أردوغان في مقديشو.

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن التفجير أسفر عن إصابة 6 أتراك و9 صوماليين، جميعهم يتلقون العلاج في مشفى "رجب طيب أردوغان" في مقديشو.

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وأفاد مصدر في الشرطة أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة، استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في منطقة "بودبودكا" بمدينة أفجوي جنوبي مقديشو.

فيما قال رئيس قسم الشرطة بإقليم "شبيلى السفلى" عبدي إبراهيم، للأناضول، إن التفجير استهدف منطقة تضم نقطة أمنية حكومية، وموقعا لشركة "إينيز" التركية، لتخزين أدوات البناء في "بودبودكا".

ولاحقا، أعلنت حركة الشباب الإرهابية، في بيان، مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.