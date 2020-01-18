للمرة الثالثة بأسبوعين.. إسرائيل تغرق أراضٍ زراعية شرقي غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

قالت وزارة الزراعة الفلسطينية، السبت، إن إسرائيل فتحت سدود تجميع مياه الأمطار، باتجاه أراضٍ زراعية قرب الحدود الشرقية للقطاع، للمرة الثالثة خلال أسبوعين.

وأضافت الوزارة، في تصريح وصل الخليج 365 نسخة منه، أن ذلك أدى إلى إغراق نحو 800 دونم (الدونم يعادل ألف متر) شرقي حي الشجاعية، شرقي القطاع.

وذكرت الوزارة في غزة، أن هذه السياسة تكبّد المزارعين الفلسطينيين خسائر فادحة، قُدّرت آخرها بحوالي نصف مليون دولار.

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ووفق الوزارة، فإن الجانب الإسرائيلي يتعمّد كل عام فتح قنوات تجمّع المياه، لإغراق الأراضي الزراعية، دون سابق إنذار.

وكان الجانب الإسرائيلي قد أغرق، لمرتين، مئات الدونمات الزراعية بعد أن فتح قنوات تجمّع المياه، باتجاه الأراضي الزراعية الفلسطينية.

والأحد الماضي، قدّرت الوزارة إجمالي قيمة الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي، نتيجة فتح إسرائيل سدود تجمّع مياه الأمطار بحوالي 500 ألف دولار.

وتقيم إسرائيل عدة سدود لتجميع مياه الأمطار، والاستفادة منها، لكنها تقدم على فتح السدود حينما تتكدس كميات كبيرة من المياه.

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