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وفاة الشيخ برهان الدين السنبهلي

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

توفي يوم أمس الجمعة أحد كبار علماء المسلمين، المحدث المفسر الفقيه الشيخ برهان الدين السنبهلي، نائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالهند، عن عمرٍ ناهز الـ 90 عاماً.

الجدير ذكره بأن الشيخ السنبهلي , تخرج على يديه آلاف الطلاب من أبناء الهند وخارجها، وكان لا يحدّث بالحديث أو ينطق به إلا متوضأ، عليه من الله الرحمة والرضوان.

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