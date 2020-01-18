انسحاب الأندية الإيرانية من دوري أبطال آسيا

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صحيفة الخليج الالكترونية
قرر رؤساء الأندية الإيرانية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، الانسحاب من البطولة.
وجاء موقف الأندية الأربعة احتجاجاً على قرار الاتحاد الآسيوي أمس الجمعة بتنظيم مواجهات الفرق الإيرانية لنظيرتها الآسيوية على أرض محايدة، خارج ايران.
واجتمع رؤساء أندية “برسبوليس” و”استقلال” و”شهرخودرو” و”سباهان” اليوم السبت، وأصدروا بيانا موحدا، أكدوا فيه وفقًا لـ “وكالة فارس للأنباء”، عدم المشاركة بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020 احتجاجًا على سلب حق الاستضافة منهم.
وطالبت الفرق الأربعة في خطاب مرسل للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدم إقحام السياسة بالقرارات الرياضية، مشددين على أن قرار الانسحاب يأتي اتساقًا مع مصالح البلاد ودفاعاً عن مبدأ الأمن فيها.
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