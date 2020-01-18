دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع القيمة السوقية لشركة Alphabet تصل 1 تريليون دولار الآن ظهر على التقنية بلا حدود.

إستطاعت شركة Alphabet الشركة الأم لشركة جوجل أن تصل بقيمتها السوقية إلى أكثر من 1 تريليون دولار في سوق الأسهم الأمريكية، لتنضم إلى ثلاث شركات أخرى بنفس القيمة السوقية في الولايات المتحدة.

كشف تقرير سوق الأسهم على أن قيمة Alphabet السوقية تصل الآن إلى 1451.70 دولار للسهم، أيضاً تشمل الشركات التي تصل قيمتها السوقية إلى 1 تريليون دولار كلاً من أمازون، ومايكروسوفت إلى جانب شركة ابل.

وتعد شركة ابل من أولى الشركات التي تصل بقيمتها السوقية إلى 1 تريليون دولار في 2018، بينما تتخطى القيمة السوقية 1 تريليون دولار شركة Saudio Aramco التي وصلت قيمتها السوقية إلى 2 تريليون دولار في سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية.

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وتشير التوقعات إلى أن قسم الإعلانات في شركة جوجل يلعب دور أساسي في تحقيق إيرادات الشركة والأرباح وأيضاً زيادة القيمة السوقية للشركة، كما دعم زيادة إيرادات الشركة تقليص المشروعات التجريبية للشركة خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب الخدمات السحابية التي أصبحت بديل جديد لكلاً من Microsoft Azure وAmazon AWS.

المصدر

هذا الموضوع القيمة السوقية لشركة Alphabet تصل 1 تريليون دولار الآن ظهر على التقنية بلا حدود.