شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توجّه بتسليم كتاب اللغة الصينية في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت وزارة التعليم، اليوم السبت، بتسليم كتاب اللغة الصينية إلى إدارات التعليم في كل من (الرياض- الشرقية- وجدة).
يأتي ذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث تستقبل مدارس التعليم العام في المملكة صباح يوم غدٍ الأحد؛ أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي.
وأكدت وزارة التعليم عن كامل استعداداتها لاستقبال الطلاب في مختلف مراحل التعليم، واكتمال كل التجهيزات المدرسية، وانتظام ٥١٦ ألف معلم ومعلمة في مدارسهم، مشددة على أهمية الانضباط المدرسي من أول يوم دراسي، وتفعيل لائحة المواظبة للطالب.
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