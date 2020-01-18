شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع أمطاراً غزيرة وبرداً شديداً: «البسوا ولبسوا عيالكم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار متفاوتة على مناطق المملكة وبرودة في الطقس خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “خلال الـ ٢٤ ساعة القادمة من مساء اليوم السبت حتى يوم الأحد – متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم والشمالية والباحة وشمال الرياض والشرقية وجنوب المدينة وغرب الجوف مع رياح”.

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وتابع عبدالعزيز الحصيني: “لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم، باكر مدرسة، والمتوقع أجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً غداً الأحد على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، الرياض ،مكة المكرمة).

فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على وسط وشرق المملكة مع انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة.