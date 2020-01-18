شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح بشأن استفادة العسكريين بالمؤھلات العلمیة غیر العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن قرار مجلس الخدمة العسكرية باستفادة الفرد بالمؤھلات العلمیة غیر العسكرية التي يحصل علیھا أثناء الخدمة في المفاضلة عند الترقیة؛ لا يخل بالحقوق الوظیفیة الناشئة قبل صدوره.

وتابعت المصادر، أن القرار لا يسري على من أنھى دراسته من العسكريين، أو بدأ فیھا قبل تاريخ سريانه.

يذكر أن مجلس الخدمة العسكرية كان قد أصدر بتاريخ 26 /4 /1441ھـ قراراً يجیز استفادة الفرد بالمؤھلات العلمیة غیر العسكرية التي يحصل علیھا أثناء الخدمة في المفاضلة عند الترقیة، وفقا لعدة ضوابط.