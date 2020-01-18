شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: لا يحق للمدارس الأهلية ربط تسليم الكتب بالرسوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت جمعية حماية المستهلك، إدارات المدارس الأهلية من أن ‎ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بسداد الرسوم‏ لا يجوز ويعد مخالفة.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أنه لا يحق للمدارس الأهلية ربط تحصيل الرسوم بعدم تسليم الكتب الدراسية للطالب، أو إيقاف الطلاب والطالبات خارج الصف أو منعهم من الدراسة.

وأشارت حماية المستهلك في وقت سابق، إلى عدم‏‎ ‎تحديد مصدر واحد لشراء المقررات أو ‏الزي المدرسي، داعية أولياء الأمور حال وجود مخالفة لتقديم شكوى لدى وزارة ‏التعليم عبر الرقم (19996‏)‎.‎