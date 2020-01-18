شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: لا يحق للمدارس الأهلية ربط تسليم الكتب بالرسوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت جمعية حماية المستهلك، إدارات المدارس الأهلية من أن ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بسداد الرسوم لا يجوز ويعد مخالفة.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أنه لا يحق للمدارس الأهلية ربط تحصيل الرسوم بعدم تسليم الكتب الدراسية للطالب، أو إيقاف الطلاب والطالبات خارج الصف أو منعهم من الدراسة.
وأشارت حماية المستهلك في وقت سابق، إلى عدم تحديد مصدر واحد لشراء المقررات أو الزي المدرسي، داعية أولياء الأمور حال وجود مخالفة لتقديم شكوى لدى وزارة التعليم عبر الرقم (19996).
كانت هذه تفاصيل خبر حماية المستهلك: لا يحق للمدارس الأهلية ربط تسليم الكتب بالرسوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.