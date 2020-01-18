شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» يتراجع عن خاصية أثارت جدلاً واسعاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قرر تطبيق واتساب للتراسل الفوري، التراجع عن استخدام خاصية مثيرة للجدل، وهي عرض الإعلانات على التطبيق.
وأشارت تقارير إلى أن “فيسبوك” الذي يملك تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، تراجع عن الخطة، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وجرى تأكيد قرار تضمين الإعلانات في الأصل من قبل “فيسبوك” عام 2018، وأثار جدلاً كبيراً لأنه يتعارض مباشرة مع رغبات براين أكتون، وجان كوم، اللذين أسسا واتساب في عام 2009، وفقاً لروسيا اليوم.
وكانت شركة “فيسبوك” قد اشترت، تطبيق واتساب عام 2014، وفي مدونة مكتوبة قبل الاستحواذ، وعد أكتون وكوم بأن التطبيق لن يصبح “مجرد منصة إعلانية أخرى”.
ومع ذلك، في عام 2016، أعلن “واتساب ” أنه لن يفرض رسوماً على الخدمة، ولم يترك طريقة واضحة للشركة لكسب المال.
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