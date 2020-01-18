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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على تطبيق الخرائط الجديد في هواتف هواوي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة "توم توم" TomTom الهولندية للملاحة والخرائط الرقمية، الجمعة، أنها أبرمت صفقة مع شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية لاستخدام خرائطها وخدماتها في تطبيقات الهواتف الذكية.
وبحسب رويترز، تعني الصفقة أن بإمكان هواوي الآن استخدام خرائط ومعلومات المرور وبرامج الملاحة الخاصة بالشركة الهولندية لتطوير تطبيقات للهواتف الذكية.
وكانت هواوي قد اضطرت لتطوير نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية، بعد أن أدرجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قائمة سوداء في العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وحُرمت هواوي من استخدام نظام التشغيل أندرويد التابع لجوجل إلى جانب التطبيقات المستخدمة على نطاق واسع مثل خرائط Google في الهواتف الجديدة.
وقال ريمكو ميرسترا المتحدث باسم "توم توم" إن الصفقة أُبرمت بالفعل منذ فترة، لكن الشركة لم تعلنها، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل حول الصفقة.
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