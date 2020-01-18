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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشفى صيني يعتمد تقنية الدفع من خلال "وريد الإصبع" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
لا يحتاج المرضى في مستشفى بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين حاليا إلا الحضور بأنفسهم دون اصطحاب أي نقود أو بطاقات مصرفية أو حتى تذكر كلمات سرية عند دفع فواتيرهم الطبية.
وحسب المستشفى، فإن كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء داخل ماسحات المستشفى يمكنها الحصول على صور للأوردة الداخلية للأصابع؛ إذ يرتبط النمط الوريدي الفريد لكل مريض ببطاقته الطبية.
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وقال لي شون دونغ كبير مهندسي مركز المعلومات الطبية بالمستشفى: "نظرا لأن الأوردة مختبئة داخل أجسادنا، فإن معلوماتها البيومترية الفريدة لا يمكن استنساخها أو سرقتها، كما إنها لن تتغير بتقدم العمر بنا".
وأوضح المستشفى أن الطريقة الجديدة تحسن بشكل كبير كفاءة تسوية الحسابات ولا تتطلب أي إجراءات معقدة لتحديد الهوية على تطبيقات الهواتف المحمولة أو من خلال البطاقات المصرفية، فضلا عن أنها تقلص خطر تسريب بيانات البطاقات الطبية والاحتيال من خلال البطاقات المصرفية.
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