هذا ما يأكله الطفل في عمر سنة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

بعد أن يتم الصغير 12 شهراً يستطيع أن يجلس ويشرب بنفسه من الكوب الخاص به والذي يحتوي على ماصّة. وفي الوقت الذي يواصل فيه تناول حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي عليه أن يتناول توليفة متنوعة من الأطعمة لتلبي احتياجات النمو التي تتسارع في هذه المرحلة فيزاد طوله وحجم جسمه باضطراد.ويعتمد الحليب الاصطناعي بعد بلوغ الطفل سنة على حليب البقر أو الماعز عادة.



ولأن الصغير أصبح بإمكانه أن يجلس ويمسك الطعام بيده، يمكنه تناول شرائح الجزر المطبوخة، وأطعمة أخرى يمسكها بيده شرط أن يكون الطهي جيداً.

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وتعتبر الحبوب من أهم الأطعمة التي يتعرّف عليها الطفل بعد بلوغ 12 شهراً، ويُنصح بتقديم الحبوب الكاملة، مثل الخبز الأسمر، والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل أو الأرز البني.

أما بالنسبة للخضروات والفواكه فلم يعد الصغير بحاجة لأن يأكلها مهروسة، وأصبح بإمكانه أكلها مطبوخة جيداً ومفرومة أو بعد تقطيعها إلى قطع أو شرائح صغيرة.

وعلى الرغم من أن الطفل سيدهشك بقدرته على مضغ الأطعمة إلا أن على الأبوين مراقبته جيداً أثناء تناول الطعام والتأكد من أنه يشرب الماء أو السوائل التي تساعده على البلع من دون اختناق. وسيبدأ الصغير في فتح فمه عندما يرى الأكل مقبلاً، وعندما لا يرغب في تناول الطعام سيعود بجسمه إلى الوراء ويبعد رأسه عن اتجاه الطعام.

وتنصح التوصيات الغذائية الخاصة بالطفل بتقديم الماء بدلاً من العصائر بين الوجبات ليروي الصغير عطشه، فإذا كنت ستقدم له العصير تأكّد من أنه مصنوع من الفاكهة بنسبة 100 بالمائة.