هل وشم الحناء قد يتسبب في الحساسية؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية إن الوشم بالحناء قد يتسبب في استجابات تحسسية، إذا لم تكن الحناء نقية.
وأوضحت البوابة أن هذا الخطر يكمن في منتجات الحناء السوداء المحتوية على الصبغة المعروفة باسم "بارافينيلين ديامين" Paraphenylendiamine اختصارا بـ "PPD"، على عكس الحناء الطبيعية التي يميل لونها إلى بني قريب من الأحمر.
وتظهر الاستجابات التحسسية في صورة احمرار، وحكة، وبثور وتغيرات على الجلد.
وفي هذه الحالة يجب تبريد الموضع المصاب لتخفيف المتاعب، واستشارة الطبيب سريعاً، لتفادي صدمة تحسسية تصل في أسوأ إلى تهديد حياة المصابين بها.
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