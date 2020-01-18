شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح لإنقاص الوزن وزيادة حرق السعرات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يرغب الكثيرون في الحصول على جسم مثالي وإنقاص وزنهم، ولتحقيق ذلك توجد بعض الحيل البسيطة التي يمكن استخدامها لزيادة حرق السعرات الحرارية.



واستعرضت صحيفة "ذا صن" نقلاً عن خبراء تغذية ورعاية صحية بريطانيين، ٥ نصائح لحرق ٥٠٠ سعر حراري في اليوم، من أجل إنقاص الوزن، وهي كالتالي..

1- شرب الماء البارد

شرب الماء البارد يساعد الجسم على استخدام الطاقة بشكل أكثر فعالية، ما يعني حرق السعرات الحرارية بمعدل أعلى.

وكما يحرق الجسم المزيد من الطاقة للحفاظ على درجة حرارته مستقرة في الظروف الباردة، يجب أن يعمل بجدية أكبر عندما نعرضه للسوائل الباردة والأطعمة.

ووجدت إحدى الدراسات التي نشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، أن المشاركين الذين تناولوا ما بين ٦-٨ أكواب من الماء البارد، حرقوا ما يصل إلى ١٠٠ سعر حراري إضافية.

2- زيادة كمية البروتين

البروتين يبقي الشعور بالامتلاء لفترة أطول، لأنه يستغرق وقتا أطول في هضمه، وعلى عكس الكربوهيدرات، فإنه لا يتحول إلى سكر.

وبالمقارنة مع الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات العالية، فإن الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والبيض والأسماك ومنتجات الألبان، تحتاج إلى مزيد من السعرات الحرارية لهضمها.

ولهذا السبب، ستسهم الأطعمة الغنية بالبروتين في حرق السعرات الحرارية الإضافية المقدرة من ٢٠-٣٠ سعرة حرارية لكل وجبة، أو ما يصل إلى ١٠٠-١٢٠ سعرة حرارية إضافية يومياً في المجموع.

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3- المشي

اربط نشاطاتك اليومية سواء للعمل أو اللحاق بصديق أو التبضع بالمشي الخفيف، وهي طريقة سهلة لجذب المزيد من الحركة إلى يومك العادي، وتقليل الضغط من ممارستك للرياضة.

مجرد المشي لمدة ٢٠ دقيقة، سيعزز حرق السعرات الحرارية بنسبة ١٠٠ سعر حراري على الأقل.

4- عدم الجلوس لوقت طويل

إذا كان لديك وظيفة مكتبية، حاول أن تهتم بالحركة، حيث إن الجلوس لفترات طويلة لن يساعد في إحراق الكثير من السعرات الحرارية.

وإذا كنت تجلس على مكتب طوال اليوم، فضع منبهاً لتذكيرك بضرورة القيام والتحرك بين الحين والآخر.

5- ممارسة الرياضة مبكرا

احرص على الاستيقاظ مبكراً لممارسة الرياضة، فالتمارين ذات الكثافة العالية هي إحدى أسهل الطرق لزيادة معدل الأيض لديك، أو عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم يومياً.

فعندما يؤدي الشخص المزيد من التمارين الرياضية مبكراً، يصبح أكثر جوعاً في بقية اليوم، وهذه علامة على أن عملية التمثيل الغذائي قد زادت.

وعلى هذا النحو، فإن البدء يومياً بنشاط عالٍ، هو طريقة سهلة لتعزيز إمكانات حرق السعرات الحرارية اليومية.