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تراجع كثافة الشعر ينذر بمشكلة صحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

تراجع كثافة الشعر ينذر بمشكلة صحية

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة "سنيورين راتغيبر" الألمانية أنه مع التقدم في العمر، تقل كثافة الشعر، الذي يصبح خفيفاً، قائلة إن تراجع كثافة الشعر بشكل مفرط، قد ينذر أيضاً بمشكلة صحية.

 

وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن، أن تراجع كثافة الشعر المفرط في الكِبر قد يشير إلى نقص العناصر الغذائية، أو إلى مشاكل في الغدة الدرقية، كما قد يكون من الآثار الجانبية أو التفاعلات الكيميائية لبعض الأدوية، الأمر الذي يستلزم استشارة الطبيب للتحقق من سبب التراجع.

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ومن ناحية أخرى، أشارت "سنيورين راتغيبر" إلى أن الشعر الخفيف في الكِبر يحتاج إلى عناية خاصة، بغسله بشامبو لطيف مخصص لفروة الرأس الجافة أو الحساسة، والتخلي عن مجفف الشعر قدر الإمكان.

 

وعند استخدام المجفف، يجب ضبطه على حرارة منخفضة.

 

ويجب أيضاً وضع ماسك مرطب كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وتقليل استعمال اسبراي الشعر أو الجل قدر الإمكان.

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