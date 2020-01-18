دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الاتحاد الأوروبي يضع "آبل" في مأزق بسبب شاحن "آيفون"

يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدخال أجهزة شحن مشتركة تناسب جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

على الرغم من تشجيع شركات التكنولوجيا في وقت سابق على العمل معاً لتطوير شاحن عالمي، إلا أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يقولون "إن الاتفاقات الطوعية بين مختلف الجهات الفاعلة في الصناعة لم تحقق النتائج المرجوة".

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ولهذا السبب، قد يمثل هذا الاقتراح تحدياً خاصاً لشركة Apple، التي شحنت أكثر من مليار iPhone و iPads التي تستخدم موصل يسمى Lightning. نقلاً عن موقع سكاي نيوز البريطاني.

ووفقاً لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، فإن التغييرات ستجعل حياة العملاء أسهل وتساعد البيئة أيضاً، حيث تشير التقديرات إلى أن أجهزة الشحن القديمة تولد أكثر من 51000 طن من النفايات الإلكترونية كل عام.

في يناير الماضي، جادلت شركة آبل بأن مثل هذا القانون من شأنه أن يخنق الابتكار ويضر بالبيئة ويسبب اضطراباً لا لزوم له لمستخدميها. حيث حذر عملاق التكنولوجيا من أنه: "تم شحن أكثر من مليار جهاز من أجهزةآبل باستخدام موصل Lightning بالإضافة إلى نظام إيكولوجي كامل لمصنعي الأجهزة والملحقات الذين يستخدمون Lightning لخدمة عملائنا بشكل جماعي".

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وأكدت الشركة: "نريد التأكد من أن أي تشريع جديد لن يؤدي إلى شحن أي كبلات غير ضرورية أو محولات خارجية مع كل جهاز، أو جعل الأجهزة والملحقات القديمة التي عفا عليها الزمن ملايين المستخدمين الأوروبيين ومئات الملايين من عملاء Apple في جميع أنحاء العالم."المزيد:

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