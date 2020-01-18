شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام والمؤبد للمتهمين فى قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بجرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية التونسية، أحكاما بالإعدام ، والمؤبد ، والسجن عشر سنوات ، فى قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسى عام 2015 ، والذى خلف عددا من القتلى والجرحى، ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ، المسؤول عن وحدة الإعلام والاتصال ، محسن الدالي، قوله اليوم السبت، إن المحكمة أصدرت مساء أمس الجمعة، أحكامها بحق عشرة متهمين، ستة منهم هاربين، تراوحت بين الإعدام والمؤبد، والسجن عشر سنوات ، كما حكمت بالتعويضات لعائلات الضحايا.

يذكر أن هجوما إرهابيا بالمتفجرات، استهدف حافلة تقل عناصر من الأمن الرئاسى التونسى وسط العاصمة (تونس ) فى السادس والعشرين من نوفمبر عام 2015، أسفر عن مقتل اثنى عشر وإصابة ستة وعشرين آخرين بجراح.

و أعلن حينها تنظيم داعش الإرهابى، مسئوليته عن تفجير حافلة الأمن الرئاسى فى تونس، والتى خلفت 13 قتيلاً.

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وقال التنظيم الإرهابى فى بيان له، إن شخص يدعى أبو عبد الله التونسى، فجر نفسه بحافلة للأمن الرئاسى وسط العاصمة تونس بشارع محمد الخامس.

يشار إلى أن الانفجار، الذى قتل عناصر من نخبة الأمن الرئاسى وقع بشارع محمد الخامس وسط العاصمة على بعد قرابة 200 متر من مقر وزارة الداخلية.

وذكر بيان رئاسى تونسى حينها، أن حصيلة الضحايا بلغت 12 قتيلاً و20 جريحاً منهم 4 مدنيين، بالإضافة إلى جثة أخرى يشتبه فى كونها للإرهابى الذى نفذ العملية.