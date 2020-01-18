إيطاليا: مشروع خط غاز "إيست ميد" ليس خيارا استراتيجيًا

روما/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن مشروع خط أنابيب غاز شرق المتوسط "إيست ميد"، لا يعد خيارا على المديين المتوسط والبعيد.

جاء ذلك في مقابلة مع أجرتها الخليج 365 مع دي مايو، تطرق فيها إلى موقف بلاده حيال ليبيا، والعلاقات بين روما وأنقرة، والتطورات شرق المتوسط.

وأضاف دي مايو، أن "مشروع ايست ميد لا يمكن أن يكون خيارا على المديين المتوسط والبعيد من حيث التكلفة والتشييد".

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وفي 3 يناير/ كانون ثاني الماضي، وقعت قبرص الرومية واليونان وإسرائيل في العاصمة أثينا، اتفاق خط "إيست ميد" لمد أوروبا بالغاز، ومن المتوقع أن يواجه المشروع عقبات بسبب خلافات حدودية مع قبرص التركية.



وحول الشأن الليبي، قال وزير الخارجية الإيطالي: "يمكن تقييم إنشاء بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا عندما تسمح الظروف بذلك".

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، قد دعيا في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، وهو ما استجابت له الأطراف آنذاك، قبل أن تحدث خروقات من مليشيا حفتر.

وبشأن العلاقات بين تركيا وإيطاليا، أشاد دي مايو بالعلاقات "بين البلدين الكبيرين في البحر المتوسط"، واصفًا إياها بأنها "متينة ورائعة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.