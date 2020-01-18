الجيش اليمني يصد هجوما للحوثيين وسط البلاد

اليمن/ الخليج 365



تصدت قوات الجيش اليمني، السبت، لهجوم شنه مسلحو الحوثي على مواقع للجيش بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، حسب مسؤول محلي.



وقال مسعد الصلاحي، مدير عام مديرية ناطع، في البيضاء، للأناضول، إن "مليشيا الحوثي شنت خلال الساعات الماضية، هجوما عنيفا على مواقع الجيش بمديرية الملاجم المحاذية لمديرية ناطع، ما أسفر عن وقوع اشتباكات بين الطرفين استمرت لحوالي ساعتين".

وأضاف الصلاحي، أن" قوات الجيش نجحت في كسر هجوم الحوثيين وسقط منهم عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى تكبيدهم خسائر مادية".

وأشار إلى عدم وقوع خسائر في صفوف قوات الجيش اليمني.

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ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين حول ما أورده المسؤول المحلي.

وتستمر الحرب باليمن للعام السادس على التوالي، متسببة في تردي الأوضاع الإنسانية والصحية، حيث بات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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