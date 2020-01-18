تركيا: مؤتمر برلين يناقش إحلال السلام والاستقرار في ليبيا

أنقرة/ باريش كوندوغان/ الخليج 365

أفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين، ستتبادل وجهات النظر حول الخطوات الواجب اتخاذها لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن دائرة الاتصال، السبت، بخصوص مؤتمر برلين الذي ينعقد الأحد، بمشاركة 12 دولة على رأسها الدول الخمسة دائمة العضوية، وأربع منظمات دولية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا.

وأضح البيان أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتوجه الأحد إلى برلين، للمشاركة في المؤتمر، تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأكد أن تركيا تدعم منذ البداية الجهود الرامية لإيقاف الهجمات على الحكومة الليبية، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والتوصل إلى حل سياسي دائم لليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجاء في البيان: "وفي هذا السياق، بذلت تركيا جهود دبلوماسية مكثفة على جميع المستويات، كما أنها ساهمت بشكل بناء في موضوع عقد مؤتمر برلين".

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وتابع: "من المتوقع أن يتبادل الأطراف وجهات النظر حول الخطوات الواجب اتخاذها في ليبيا من أجل إرساء السلام والاستقرار في الفترة المقبلة واتخاذ قرارات ملموسة في هذا الاتجاه".

ونشرت عدة مواقع مسودة اتفاق مؤتمر برلين، التي ناقشها وعدلها وزراء خارجية 10 دول خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، كما تحدث مسؤولون ليبيون عن بعض جوانبها.

ويشارك في المؤتمر، كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو.

كما يحضر المؤتمر المرتقب، فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

ويشارك فيه أربع منظمات دولية ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، فيما لم تُدع كل من تونس وقطر واليونان والمغرب، رغم اهتمامها بالملف الليبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.