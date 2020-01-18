“حماية المستهلك” تحذر المدارس الأهلية من ربط تسليم الكتب بسداد ‏الرسوم

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت جمعية حماية المستهلك، إدارات المدارس الأهلية من ‏الوقوع تحت طائلة المخالفات، حال‏‎ ‎ربطها تسليم الكتب الدراسية للطلاب بسداد الرسوم‏.‏

وقالت الجمعية إنه لا يحق للمدارس الأهلية ربط تحصيل الرسوم بعدم تسليم الكتب الدراسية للطالب، أو إيقاف الطلاب والطالبات خارج الصف أو منعهم من الدراسة.

وشددت الجمعية في وقت سابق؛ على عدم‏‎ ‎تحديد مصدر واحد لشراء المقررات أو ‏الزي المدرسي، داعية أولياء الأمور حال وجود مخالفة لتقديم شكوى لدى وزارة ‏التعليم عبر الرقم 19996‏‎ .