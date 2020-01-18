إصابة 8 أشخاص إثر سقوط لعبة في مهرجان نمرة بالعرضيات

صحيفة الخليج الالكترونية

تعرض 8 أشخاص لإصابات متفرقة، نتيجة سقوط إحدى الألعاب مساء أمس الجمعة، في مهرجان نمرة بمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرّمة.

وقالت مصادر إنه من بين المصابين في الحادِثة عدداً من الأطفال والنساء، حيث تعرض أحد الأطفال كسر في اليد، وأنه تم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى نمرة العام لتلقي العلاج.

وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة مراجعة إجراءات السلامة في هذه الألعاب قبل البدء في تشغيلها، مشددين على تشكيل لجنة للتحقيق في الحادِثة وتقديم المتسببين فيها للمحاسبة.