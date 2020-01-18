شكرا لقرائتكم خبر عن فلورنس باسكوم سيدة الحجر والمعدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عندما تُظهر أي امرأة اهتماماً بعلم الجيولوجيا، يسعدني دائماً أن أخبرها بإمكاناتها، ومن ثم تقوم هي باختياراتها. ليس فقط يجب أن يكون لدى الفتاة القدرة العقلية للبحث العلمي، ولكن أيضاً القوة النفسية والشجاعة، ثم عليها أن تكون قوية في الإقناع بأن هذا هو العمل الذي تريد فعله حقاً..

هي العالمة الجيولوجية الأمريكية فلورنس باسكوم، التي اهتمت بدراسة الصخور والمعادن، وأول امرأة تُنتخب لعضوية مجلس الجمعية الجيولوجية في الولايات المتحدة.

كانت الأصغر من بين خمسة أطفال، ولدت في ولاية ماساتشوستس في 14 يوليو 1862 ورحلت في 18 يونيو 1945، هي ثاني امرأة تحصل على درجة الدكتوراه في الجيولوجيا على مستوى الولايات المتحدة، في جامعة جونز هوبكنز، وأول امرأة تعمل في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. إضافة إلى كونها واحدة من أوائل النساء اللائي حصلن على درجة الماجستير في الجيولوجيا، كانت معروفة بنتائجها المبتكرة في هذا المجال، وقادت لاحقاً جيلاً من الجيولوجيات البارزات.

بدايات

بعد حصولها على عدة درجات في جامعة ويسكونسن واختيار الجيولوجيا كمقرر دراسي مفضل، تقدمت إلى جامعة جونز هوبكنز، عارض رئيس الجامعة دانييل س. جيلمان، دخولها الجامعة إلى جانب الذكور، لكنها قدمت التماساً ونجحت في قبولها بدعم من أساتذتها في ويسكونسن.

ولدت في عائلة تشجع التعليم، خاصة من قبل والدها جون باسكوم، الأستاذ في كلية ويليامز، الذي أصبح لاحقاً رئيساً لجامعة ويسكونسن في عام 1874. وبعد عام واحد فقط في 1875 بدأت الجامعة في قبول النساء.. شكل جون قوة دافعة لابنته وشجعها على اختيار مجال الجيولوجيا، وكان من مؤيدي حقوق المرأة وتشجيع النساء للحصول على تعليم جامعي. والدتها هي إيما كورتيس باسكوم، ناشطة في مجال حقوق المرأة.

في صغرها

ولدت باسكوم في ذروة الحرب الأهلية التي كانت تقسم البلاد إلى شمال وجنوب. منذ صغرها، كانت تتمتع بذكاء لامع ومستوى نضج مرتفع، كان والدها يصر على زيارة الجبال بمرافقة أبنائه، لتعزيز ميلهم نحو العلوم الطبيعية. تخرجت باسكوم بدرجة عالية في مدرسة ماديسون الثانوية في سن 16.

الدكتوراه

في البداية كانت باسكوم غير مهتمة بالجيولوجيا. حصلت على درجة البكالوريوس في الفنون والآداب عام 1882، وبكالوريوس العلوم في عام 1884 من جامعة ويسكونسن. ثم حصلت على شهادة العلوم الأولى، التي حولت اهتمامها نحو الجيولوجيا.

في عام 1887 حصلت على درجة الماجستير في العلوم من الجامعة نفسها. خلال هذا الوقت، كان وصول النساء إلى التخصصات العلمية محدوداً، ونادراً ما كانت الإناث يوجدن في فصول الذكور، كان أساتذتها في جامعة ويسكونسن رولاند دير إيرفينغ وتشارلز فان هيز جزءًا من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حصلت على الدكتوراه من جونز هوبكنز. وفي أثناء الدراسة أُجبرت على الجلوس خلف شاشة حتى لا تزعج الذكور في الفصل، والذين كان تعليمهم هو الأولوية. واجهت باسكوم العديد من التحديات أثناء التعليم غير أن إصرارها على المواصلة جعلها معروفة باسم «رائدة الجيولوجيا بين النساء».

أول جيولوجية

كانت باسكوم أول عالمة جيولوجية تقدم ورقة بحثية قبل المسح الجيولوجي لواشنطن في عام 1901. وكانت أيضاً أول امرأة تُنتخب لعضوية مجلس الجمعية الجيولوجية الأمريكية، حيث لم يسبق أن انتخبت امرأة لهذا المنصب منذ عقدين، ومن الإنجازات البارزة الأخرى أنها كانت أول موظفة في الجمعية الجيولوجية الأمريكية، وفي عام 1930 أصبحت نائبة الرئيس الثانية.

بعد حصولها على درجة البكالوريوس في عام 1884، بدأت حياتها المهنية بالتدريس في كلية هامبتون (حالياً جامعة هامبتون) للسود الأفارقة والهنود الأمريكيين، حيث عملت لمدة عام قبل عودتها إلى ويسكونسن، فحصلت على الماجستير في 1887.

كلية روكفورد

درّست الرياضيات والعلوم في كلية روكفورد من عام 1887 إلى عام 1889، ثم درست بجامعة ولاية أوهايو من عام 1893 إلى عام 1895. غادرت أوهايو للعمل في كلية برين ماور، حيث تمكنت من إجراء أبحاث متفردة، كما نظمت دورات في الجيولوجيا خاصة بالنساء، اهتمت بدراسة الصخور وعلم المعادن. أمضت عاماً في التعلم والبحث في علم البلورات المتقدم في مختبر فيكتور جولدشميدت وهايدلبرغ قبل العودة إلى التدريس.

كلية برين ماور

في كلية برين ماور، تركز عملها في مساحة تخزين بمبنى تم إنشاؤه فقط للكيمياء والبيولوجيا. على مدار عامين تمكنت من البحث في مجموعة كبيرة من المعادن والحفريات والصخور. أسست قسم الجيولوجيا في برين ماور في عام 1901. وشرعت في تعليم وتدريب جيل من الشابات في هذا القسم. في عام 1937، كان نحو 8 بين 11 امرأة عضوات في الجمعية الجيولوجية الأمريكية ممن تخرجن على يدي باسكوم في الدورات التي عقدتها بكلية برين ماور. في الثلث الأول من القرن العشرين، كان برنامج الدراسات العليا لباسكوم أحد أكثر البرامج حرفية في البلاد، مع تركيز قوي على العمل المختبري والميداني. كانت معروفة بتدريب معظم الجيولوجيات الأمريكيات. لم تساعد باسكوم طالباتها على النجاح والتخرج فقط، بل نجحن في مهن الجيولوجيا المختلفة، حصلت على إجازة تعليمية في عام 1907 لتركيزها على دراسة الصخور وعلم المعادن. حصل الكثير من خريجي الجيولوجيا على مناصب حكومية كمدرسين جامعيين، فضلاً عن مساحين فيدراليين في أنحاء الولايات المتحدة. وخلال الحرب العالمية الثانية، شارك بعض طلابها في عمل سري لوحدة الجيولوجيا العسكرية في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

معايير عالية

كانت معروفة بوضع معايير عالية لطلابها، وكذلك على نفسها. رغم أنها كانت شديدة القسوة على طلابها، إلا أنهم كانوا ممتنين لجودة التعليم الذي قدمته لهم.

تقاعدت باسكوم من التدريس في عام 1928 لكنها استمرت في العمل بهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حتى عام 1936.

قائمة المشجعين

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لعب والدها، جون باسكوم، دوراً محورياً في شخصيتها وفي توجهها نحو الجيولوجيا، في جامعة ويسكنسون حيث قبل والدها منصباً فيها، أبدعت باسكوم، حيث شهدت الجامعة نبوغها في علم الجيولوجيا، وعبرت لاحقاً عن امتنانها لهذا التشجيع الذي بذله والدها، الذي دفعها للتعرف إلى بنية الأرض وتفاعلاتها الجيولوجية.

ومن الذين تتذكرهم باسكوم أيضاً قائمة من المشجعين أبرزهم: دير إيرفنغ الذي تدربت تحت إشرافه على تحول وتبلور الصخور والمعادن، وتشارلز فان هيز، مساعد إيرفينج. وهذين الاسمين ساعدا على إنشاء هيئة المسح الجيولوجي في واشنطن، ما دفع باسكوم لاحقاً إلى تحليل تكوينات ساوث ماونتن في ولاية ماريلاند. هذه التكوينات الرسوبية التي توصلت باسكوم إلى استنتاج مفاده أنها كانت عبارة عن براكين متحولة.

كانت خبيرة في علم المعادن، علم البترول، وعلم البلورات، وقد استخدمت هذه الأفكار، في إنجاز أطروحة الماجستير.

التقت بجورج هنتنغتون ويليامز، من خلال إيرفينغ وعملت لاحقا ًمع ويليامز في مجال البحوث الميدانية عندما كانت في جونز هوبكنز. بدأت دراستها هناك، وتلقت دعماً كبيراً من ويليامز وحصلت على الدكتوراه، وعملت كذلك مع إدوارد فرانسيس باكستر أورتون عندما كانت في جامعة ولاية أوهايو، وقد درست علم البلوريات تحت إشراف فيكتور مردخاي جولدشميدت أثناء إجازته في ألمانيا في 1906 - 1907.

يوم تخرجها

حملت الصحف في جميع أنحاء البلاد كلمة تخرج باسكوم كأول امرأة تحصل على الدكتوراه في جامعة جونز هوبكنز في عام 1893.

بعد أن عملت لفترة قصيرة في ولاية أوهايو، شغلت منصبًا في كلية برين ماور، ثم في إحدى الكليات النسائية، وبدأت في بناء برنامج في الجيولوجيا. أكدت باسكوم أهمية العمل الميداني لطلابها، وهذا غالبا ما أدخلها في صراع مع رئيس «برين ماور» كاري توماس.

هيئة المسح الجيولوجي

في عام 1896 كانت أول امرأة تعمل في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. عملت في الميدان صيفاً، وكانت تعود إلى برين ماور بقية العام للتدريس وكتابة التقارير وتحليل العينات. كانت تحب العمل في الهواء الطلق. كتبت تقول: «هذه هي الحياة لتغرق في العزلة في رحابة المكان الفسيح».. زارت منطقة دمارسكوتا حوالي عام 1898، وتحدثت مع ويليام كروسبي، الذي درس سابقًا جيولوجيا خليج فرينشمان.

أوراق باسكوم

تشمل الأوراق معلومات عن السيرة الذاتية، والصور الفوتوغرافية، وسجلات، وكتاب كراسة الرسم، وكتابات، وتذكارات، ومراسلات شخصية وغيرها، ومن بين الشخصيات التي تبادلت معها الرسائل: إيلين جودال إيستمان وآني بيك وجيفورد بينشوت وإيزابيل فوثرجيل سميث وماري كاري توماس وتشارلز آر فان هيز. وأيضاً مراسلات من عائلة جولدشميدت باللغة الألمانية مع ترجمة إنجليزية. تشمل كتاباتها مقالات الجيولوجيا المنشورة وغير المنشورة عن بنسلفانيا وماين وماساشوستس. تحتوي الأوراق أيضاً على خطب وتقارير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ومجموعة من الصور الفوتوغرافية، بما في ذلك الصور التي التقطت خلال البعثات الجيولوجية إلى غرب وجنوب غربي الولايات المتحدة والمكسيك.

كانت باسكوم أول عالمة جيولوجيا محترفة تقوم بمسح جزيرة ماونت ديزرت، ونشرت «جيولوجيا جزيرة ماونت ديزرت» في عام 1919.

وفاتها

توفيت باسكوم بسبب نزيف دماغي في مدينة ويليامز بولاية ماساتشوستس في 18 يونيو 1945، ودُفنت بجوار أسرتها في مقبرة كلية ويليامز الصغيرة. وفقاً للطالبة السابقة إليانورا بليس كنوبف كتبت في ماينرولوجست: إن وفاة باسكوم تركت لزملائها وطلابها وأصدقائها ذاكرة ملهمة، حيث تميزت بعقل لامع وشخصية قوية».

تكريم

تم تكريم باسكوم في مستويات عدة، فقد أطلق اسمها على كوكب الزهرة تكريماً لإنجازاتها، كما سميت إحدى البحيرات الجليدية باسمها، وهي بحيرة ما قبل التاريخ الجليدي تقع فيما يعرف الآن بمقاطعة بيركشاير الشمالية، ماساتشوستس، وأيضاً فقد أطلق اسمها على أحد المراكز الجيولوجية وهو (مركز فلورنس باسكوم لعلوم الأرض في الولايات المتحدة) ويقع في ريستون بولاية فرجينيا.

المنشورات

نشرت باسكوم أكثر من 40 مقالة عن دراسة الصخور والجيومورفولوجيا (وتحديداً الرواسب السطحية)، وشمل اهتمامها جيولوجيا الصخور البلورية لمقاطعة سيسيل»، والصخور البركانية القديمة لساوث ماونت بنسلفانيا» والموارد المائية لمقاطعة فيلادلفيا، والجيولوجيا والموارد المعدنية في منطقة كويكرتاون- دويلزتاون، بنسلفانيا وغيرها الكثير.

كشف علمي

ساهمت أعمالها في التعرف إلى البراكين الحمضية، كما حددت البنى الصخرية المختلفة التي شكلها البركان.

قدمت استنتاجات لها علاقة بدورات التآكل داخل ولاية بنسلفانيا، حيث أثبتت باسكوم وجود تسع دورات على الأقل، واكتشفت ذلك من خلال تجميع سجلات رسوبية من المحيط الأطلسي، فأكدت أن هذه الدورات حدثت على مدار فترة زمنية كبيرة، ست دورات ما بعد العصر الطباشيري وثلاث في العصر الطباشيري. أعطى هذا الاستنتاج العلماء أفكارًا جديدة حول دورات التآكل فيما يتعلق بمعدل حدوثها وكيفية تحديد الدورة.

في عام 1896 عملت باسكوم مع فريق بحثي وكانت مهمتها دراسة البلورات في مساحة مربعة بالمنطقة على طول ولاية بنسلفانيا الشرقية وميريلاند، وكذلك جزء من شمال غربي ولاية ديلاوير.