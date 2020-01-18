موكب استعراضي يفتتح فعاليات «هلا بالصين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: زكية كردي

باللون الأحمر والذهبي، تزينت شوارع «سيتي ووك» في دبي، أمس، لاستقبال آلاف الزوار من أبناء الجالية الصينية الذين شاركوا في الموكب الكبير الذي تدفق عبر شوارعها كنهر بشري ملون تتراقص عليه رؤوس التنين والأيقونات واللافتات الحمراء التي اشتهرت بها الثقافة الصينية، ضمن فعاليات انطلاق احتفالات «هلا بالصين» للعام الثالث على التوالي، والاحتفال بالعام الصيني الجديد.

بدأ الموكب الاستعراضي، بكلمة ترحيبية ألقاها محمد سعيد الشحي، عضو مجلس إدارة «هلا بالصين»، مرحباً بالجالية الصينية التي باتت تعد جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي في الإمارات، كما أكد أهمية العلاقات التي تربط بين الصين والإمارات، والدور الثقافي الذي تلعبه مثل هذه المناسبات الثقافية الغنية بالمحتوى الفني والثقافي العريق للصين الشقيقة، لتقرب بين البلدين.

وأكد لي شيوي هانج، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي خلال كلمة على الروابط العميقة التي تربط بين الصين والإمارات، وقال: «نحن محظوظون لكوننا نشهد أفضل فترة على الإطلاق في تاريخ العلاقات الثنائية بين الإمارات والصين. إن احتفالات السنة الصينية الجديدة، ستوفر فرصاً رائعة لكل من يود التعرف أكثر إلى حضارة الصين وتاريخها، الأمر الذي يعزز الوعي الثقافي والتواصل الاجتماعي بين البلدين».

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وانطلقت بعدها العروض الفنية على المنصة الرئيسية لتبدأ ب«رقصة التنين» الشهيرة، وتبع ذلك جولة استعراضية تقدمها الشحي والقنصل الصيني، وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، الذين ساروا في بداية الموكب الذي بدا لا متناهياً وهو يتدفق عبر شوارع «سيتي ووك» متابعاً المسير لأكثر من ساعتين وجذب آلاف المتفرجين والمتابعين من الجالية الصينية، ومن مواطني الإمارات والمقيمين فيها، والذين تفاعلوا بطريقة رائعة مع هذه الاحتفالية منبهرين بالموكب الذي ضم عشرات الفرق الصينية الراقصة، مع مشاركة مميزة لفرقة شرطة دبي الموسيقية، التي توسطت رقصات التنانين الهائلة، والألعاب البهلوانية، والفرق التقليدية بلافتاتها الحمراء الكبيرة، والفوانيس الصينية التقليدية، وغيرها من الرموز والثقافات التي تحتفي بالثقافة الصينية وتراثها الغني.

وتستضيف وجهات «مِراس» في «سيتي ووك»، و«السيف» و«سيزرز بالاس بلوواترز» و«دبي باركس آند ريزورتس» و«نيكي بييتش» و«كايت بييتش»، أجندة حافلة بالأنشطة، بدءاً بالاستعراض الكبير ووصولاً إلى مسابقات «ليون دانس».

وستشهد الاحتفالات المستمرة حتى 8 فبراير المقبل، فعاليات عدة مستوحاة من مفهوم العام الصيني الجديد، وستقام في جميع أنحاء دبي لاستقبال عام الفأر الصيني. أبرزها مسابقة رقصة الأسد «ليون دانس»، مهرجان الطائرات الورقية، مسابقة الشيف، سيدة البهلوانات

وتركز «هلا بالصين» المشتركة بين «مِراس» و«دبي القابضة» على استكشاف فرص التنمية الاقتصادية وتسهيلها من خلال التبادل السياحي والتجاري والاستثماري بين الإمارات والصين، وتقدم «هلا بالصين»، أجندة سنوية حافلة بالفعاليات الشهيرة التي تشمل مهرجانات الأطعمة وعروض الأزياء والمسابقات الرياضية، إضافة إلى العروض الموسيقية والمهرجانات الثقافية.

وفي العام الماضي، اختتمت «هلا بالصين» في ديسمبر دورتها الثانية من معرض «أيام دبي للموضة» بمشاركة أكثر من 12 مصمماً من الصين والشرق الأوسط في تقديم أزياء رائعة على مدى 5 أيام تحت إشراف جيري زانج، رائد الموضة والأزياء في جمهورية الصين الشعبية.