غربة الفلسفة الأندلسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برز موضوع غربة الفلسفة بوضوح في الفلسفة الأندلسية؛ لأنه شغل الفلاسفة الثلاثة الكبار «ابن باجة - ابن طفيل - ابن رشد»، وانتهى إلى أزمة كانت لها عواقب وخيمة، أصبحت تسمى محنة ابن رشد، ومن الملاحظ أن الفلاسفة الثلاثة متقاربون زمنياً، ومقترنون فكرياً، بحيث يؤلفون معاً سلسلة من حلقات تستحق قراءة متصلة، كأنها فصول في قصة واحدة عنوانها غربة الفلسفة.

يتناول عبد الرشيد محمودي في كتابه «فلاسفة الأندلس سنوات المحنة والنفي والتكفير» تلك القضية التي شغلت فلاسفة الأندلس الكبار، كل على طريقته، وخاصة بعد تكفير الغزالي للفلاسفة في الشرق، ويتناول الكتاب في جزء آخر انتقال فلسفة ابن رشد إلى أوروبا في القرن الثالث عشر، وكيف تعرض هناك لمحنة أخرى ولاضطهاد من نوع آخر.

يرى المؤلف أن الفلسفة الإسلامية لم تنل حقها من البحث والدراسة، وهو

يشير المؤلف إلى أن هناك فجوة مهمة في معرفتنا بتاريخ الفلسفة الإسلامية، ويعني بذلك المرحلة الخاصة بفلاسفة الأندلس الثلاثة: ابن باجة وابن طفيل وابن رشد، وهؤلاء كانوا متقاربين زمنياً ومترابطين فكرياً، فكان ابن طفيل واسطة العقد، أخذ العلم عن ابن باجة، وتأثر به وانتقده في قصة حي بن يقظان، وكان راعياً لابن رشد، ومزكياً له لدى الأمير كشارح لأرسطو، وكان هذا الأخير مطلعاً على أعمال سلفيه، وتأثر بهما وانتقدهما صراحة أو ضمناً.