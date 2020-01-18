«العين الثقافي» يستضيف فعاليات تراثية وفنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي سلسلة من الفعاليات وورش العمل الثقافية، ضمن برنامج العين الثقافي، خلال يناير/‏كانون الثاني الجاري، في كل من قلعة الجاهلي ومركز القطارة للفنون ومتحف قصر العين وقصر المويجعي وواحة العين. ويتضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات التراثية وعروض الفنون الشعبية، والتي تناسب كافة الأعمار وجميع فئات المجتمع.

وقال فيصل الظاهري، مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بالإنابة في الدائرة: نسعى من خلال برنامج العين الثقافي المتنوع إلى تسليط الضوء على أبرز معالم ومواقع منطقة العين الثقافية والتاريخية، وجعلها مقصداً للمجتمع المحلي والزوار على حد سواء، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات التي ترضي ذائقة جميع الفئات العمرية والمجتمعية، وتعرفهم إلى عناصر التراث الثقافي الإماراتي.

يستضيف قصر المويجعي كل ثلاثاء وأربعاء وخميس طوال يناير جلسات «البرزة» الخارجية، التي تهدف لخلق أجواء تاريخية عصرية يختبرها الزوار مع عائلاتهم وأصدقائهم. وينظم مركز القطارة للفنون برنامج «الفن لحياة أفضل» يوم 29 يناير، إلى جانب مجموعة من ورش العمل التي تتناول موضوع الرعاية الصحية، كما يستضيف المركز برنامج «عالم الآثار الصغير».

يقدم متحف قصر العين يومي 24 و25 يناير سلسلة فعاليات «تراثي مسؤوليتي»، التي تسلط الضوء على «العرس قديماً» والتقاليد المتبعة سابقاً في مراسم الزفاف. كما ينظم «برنامج مندوس». وتستضيف واحة العين برنامج «الممارسات الزراعية»، بالإضافة إلى فعالية «الحرف اليدوية في الواحة».