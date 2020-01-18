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أعلنت شركة Insta360 عن اطلاق كاميرتها الجديدة وهي Insta360 ONE R ذات الميزات المتطورة والمتعددة الاستعمالات للتصوير بتقنية 360 درجة بالاضافة لتصوير الفيديو بدقة 4K بزاوية واسعة وأخيرا التصوير بدقة 5.3K مع مستشعر 1-انش، كل هذه الميزات تجتمع في كاميرا واحدة مع تطبيق يحتوي على سلسلة من الأدوات الجديدة للمساعدة في عملية التحرير بأقل الجهود، شاهد الفيديو التقديمي للكاميرا ثم تابع القراءة… © القيادي اطلاق كاميرا Insta360 ONE R لتصوير فيديو ٣٦٠ درجة بدقة 5.3K
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
– وضعية العدسة المزدوجة Dual-Lens 360
– وضع وايد آنجل بدقة 4K
– وضعية وايد انجل Wide Angle
© alqiyady اطلاق كاميرا Insta360 ONE R لتصوير فيديو ٣٦٠ درجة بدقة 5.3K
أولا.. العدسة المزدوجة 360
تدعم وضعية العدسة المزدوجة التصوير بدقة 5.7k بكلتا العدستين
كما تتيح معاينة مباشرة للتصوير بتقنية 360 درجة على شاشة اللمس.
ثانيا.. وضعية 4k وايد آنجل
تسمح وضعية 4k وايد آنجل بالتقاط فيديوهات بدقة 4k وبسرعة 6fps
او تصوير فيديو سلوموشن حتى 8X.
ثالثا.. وضعية 1-انش وايد آنجل
تستخدم هذه الوضعية المستشعر عالي الجودة لالتقاط فيديوهات بدقة 5.3k
وصور بدقة 19 ميجا بكسل حتى في أكثر ظروف الاضاءة صعوبة.
© alqiyady اطلاق كاميرا Insta360 ONE R لتصوير فيديو ٣٦٠ درجة بدقة 5.3K
كما توفر الكاميرا ايضا امكانات مقبولة لظروف الاضاءة المنخفضة
مع وضع ازالة التشويش التلقائي الذي يحافظ على التفاصيل أثناء التصوير. اقرأ ايضاً | كاميرا Insta360 GO لتصوير فيديو HD بحجم اصبع اليد
تتوافر العديد من الخوارزميات التي تدعم الكاميرا بالمزيد من الميزات،
فهناك نسخة مطورة من خوارزمية التثبيت للحصول على لقطات مستقرة
في جميع الوضعيات التي تعمل بها Insta360 ONE R كما تعتبر
خوارزمية تمييز وتحرير المحتوى التي يعمل بها تطبيق Flash-Cut الخاص
بالكاميرا أداة لتحرير أسهل و أقل عناء فهي تستطيع تمييز ودمج اللقطات العادية
أو المأخوذة بتقنية 360 درجة وهناك خوارزمية التقليل من أثر الرياح.
© alqiyady اطلاق كاميرا Insta360 ONE R لتصوير فيديو ٣٦٠ درجة بدقة 5.3K
استكمالا للميزات الرائعة والفعالة لهذه الكاميرا فان Insta360 ONE R
تعتبر مقاومة للماء وبالامكان التصوير حتى عمق 5 متر، أما لأولئك الذين يريدون
الغوص لأعماق أكبر فان حالة الغوص تتيح النزول حتى عمق الـ 60 متر
تحت الماء أي ما يعادل 179 قدما.
© alqiyady اطلاق كاميرا Insta360 ONE R لتصوير فيديو ٣٦٠ درجة بدقة 5.3K
أما عن الصوت فان الكاميرا مجهزة باثنين من الميكروفون مع ميزة تقليل أثر الرياح
وبذلك تحصل على صوت عالي الجودة للكاميرا ويمكن أيضا استخدام فتحة
الـ USB-C لتوصيل مايك آخر، ولن ننسى ذكر تصميم الكاميرا القابل للقلب
والذي يجعل من قلب الشاشة من الأمام الى الخلف يتم في غضون لحظات. * سعر كاميرا Insta360 ONE R
تأتي كاميرا Insta360 ONE R في مجموعة من الإصدارات التي توفر للمبدعين
كل ما يحتاجونه للبدء، يمكنك الاختيار Insta360 ONE R Twin Edition اللذي
يتميزان بتقنية Dual-Lens 360 Mod و 4K Wide Angle Mod في حزمة
واحدة مناسبة بسعر 480$ دولار امريكي.
© alqiyady اطلاق كاميرا Insta360 ONE R لتصوير فيديو ٣٦٠ درجة بدقة 5.3K
اما إصدار Insta360 ONE R 1 Inch بزاوية واسعة الزاوية فسيتوفر
بسعر 550$ دولار امريكي، بينما سيتوفر اصدار Insta360 ONE R 4K Edition
مع 4K Wide Angle Mod متعدد الاستخدامات بسعر 300$ دولار امريكي .
لمزيد من المعلومات والمواصفات الكاملة للكاميرا توجه إلى الموقع الالكتروني للشركة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.