شكرا لقرائتكم خبر عن أم مكلومة تبحث عن ابنها المفقود فى شوارع العراق منذ 35 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بهذه الصورة تسير أم عراقية مكلومة فى شوارع وطرقات بغداد، حتي تعثر على ابنها المفقود، الذى انقطعت أخباره وخرج للمشاركة في التظاهرات ولم يعد للمنزل منذ 35 يوما، ويدعى "محمد غانم" من الزعفرانة في بغداد.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشرطة العراقية، القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم استهداف القوات الأمنية والمواطنين فى محافظة كربلاء الواقعة وسط العراق. وذكرت الشرطة العراقية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، أن قوة من شرطة محافظة كربلاء تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة مكونة من 5 أشخاص أثناء محاولتهم صنع قنابل "المولوتوف" لغرض استهداف القوات الأمنية وحرق المبانى والممتلكات العامة والخاصة والمواطنين فى وسط العراق. وأشادت الشرطة، بتعاون مواطنى كربلاء فى القبض على المجموعة التى وصفت بـ"المخربة "، مشيرة إلى إحالة المجموعة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. Advertisements وأكدت أهمية تعزيز التواجد الأمنى فى كربلاء، لبسط الأمن والاستقرار فى المحافظة عقب أعمال العنف التى شهدتها أثناء عملية القبض على المخربين وسط البلاد. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق، عادل عبد المهدى، قد أمر بتشكيل لجنة للتحقيق باستهداف المتظاهرين فى محافظة كربلاء الواقعة وسط البلاد، ذكرت ذلك قناة (السومرية نيوز) الإخبارية. يأتى ذلك عقب إصابة 3 أشخاص بجروح فى اشتباكات اندلعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى مجلس محافظة كربلاء فى وسط العراق. من جانبه، قال المتحدث باسم القائد العام اللواء عبد الكريم خلف إن "مجموعة إجرامية فى كربلاء تستهدف المتظاهرين، مما تسبب بسقوط 3 جرحى".

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