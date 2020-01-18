- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجراءات علمية لخفض الوزن بسرعة.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
توجد نصائح عديدة لإنقاص الوزن بواسطة الحمية الغذائية أو التمارين أو تعديلات الطعام. لكن بعضها يستند إلى تجارب شخصية وليس حقائق علمية. إليك ما تنصح به مجلة "أوبيسيتي" المتخصّصة في البدانة من إجراءات مدعومة علمياً لإنقاص الوزن بسرعة:
* تناول إفطارك مبكراً حوالي الساعة الـ 8 صباحاً، والعشاء أيضاً مبكراً قبل الغروب، بحيث تظل بدون طعام لمدة 12 ساعة على الأقل قبل تناول إفطار اليوم التالي.
* ابدأ وجبتك الرئيسية بالشوربة، ولا تتناول أطعمة سريعة أو مقلية.
* إذا كنت من عشاق السكريات تناول الحلوى والفواكه قبل الطبق الرئيسي من وجبتك، بحيث تتناول كمية معتدلة ترضي رغبتك في تذوّق السكر قبل أن تنتقل إلى الطبق الرئيسي.
* عندما تشعر بالجوع استنشق رائحة الطعام جيداً، وتذوّق القليل منه، ثم قم بتأخير تناول الوجبة.
* استخدم أطباق ذات لون أزرق في المنزل، وكذلك لون غطاء الطاولة والمناشف، لأن الأزرق بدرجاته يخفّف الشهية.
* استخدم إضاءة قوية في غرفة الطعام، وتجنّب الأكل في مطاعم تستخدم إضاءة ضعيفة.
* امضغ الطعام ببطء.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات علمية لخفض الوزن بسرعة.. تعرف عليها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.