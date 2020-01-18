باحثون: القهوة تساعد في التخلص من الدهون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

توصل باحثون بكلية تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد، إلى أن تناول ما يصل إلى 4 أكواب من القهوة يومياً، يمكن أن يساعد في التخلص من الدهون في الجسم.



وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن الباحثين توصلوا إلى هذه النتائج بعد تجارب استمرت 24 أسبوعاً، درست تأثير القهوة على 126 رجلاً وامرأة يعانون من زيادة الوزن في سنغافورة.

وطلب العلماء من نصف المشاركين الذين كانوا جميعهم من الصين أو ماليزيا، شرب 4 أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين بشكل يومي، وشرب النصف الآخر مشروباً يحاكي مذاق القهوة، ولكنه لم يكن قهوة ولا يحتوي على الكافيين.

ووجد الخبراء في نهاية الدراسة أن أولئك الذين تناولوا 4 أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً على مدى 6 أشهر، شهدوا انخفاضاً بنسبة 4% تقريباً من الدهون في الجسم، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوها.

وأشار العلماء إلى أن الكافيين يؤدي إلى زيادة عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية وانخفاض ملحوظ في الدهون في الجسم.

وأكدوا أيضًا أنه على الرغم من أن بعض الناس قد يعتقدون أن تناول 4 أكواب من القهوة يومياً قد يشكل خطراً طويل الأجل على الصحة، فإن هذا المستوى من الاستهلاك كان جيدًا في نطاق المعايير الحالية.

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وأوضح العلماء أن الكثير من الكافيين يمكن أن يؤثر على الجسم بشكل عام ويسبب الصداع، ونبض القلب السريع، وضيق في المعدة.

لذا فإن أي قرار بشأن تضمين 4 أكواب من القهوة يومياً في النظام الغذائي، يجب أن تتم معايرته بعناية مع غيره من الأطعمة والمشروبات والأدوية التي تحتوي على الكافيين، والتي يتم استهلاكها حالياً.

يأتي ذلك بعد دراسة أخرى وجدت أن القهوة يمكن أن تحفز "الدهون البنية"، والتي تحرق السعرات الحرارية لتوليد حرارة الجسم، وقال خبراء من جامعة نوتنجهام إن هذا التقدم قد يساعد في معالجة أزمة السمنة.

لحين التأكد من صحة هذه النتائج، أشارت وزارة الصحة البريطانية إلى 3 نصائح أساسية وآمنة لنجاح فقدان الوزن، وهي:

1- إجراء تغييرات واقعية على نظامك الغذائي ونشاطك البدني الذي قد يصبح جزءاً من روتينك الاعتيادي.

2- أفضل طريقة لفقدان الوزن هي إجراء تغييرات طويلة الأجل في النظام الغذائي والنشاط البدني، مما يؤدي إلى معدل ثابت من فقدان الوزن.

3- استهدف إنقاص الوزن لنحو 0.5 كجم إلى 1 كجم في الأسبوع، حتى تحصل على مؤشر كتلة الجسم السليم.