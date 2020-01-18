الشارقة تروج آثار الإمارات في الكويت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك هيئة الشارقة للآثار في المعرض الدوري المشترك السادس لآثار دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، الذي يقام في الكويت على مدار شهر حتى 15 فبراير/شباط المقبل.

وتقدم الهيئة خلال مشاركتها في المعرض الذي يقام تحت شعار «وحدة حضارية وتنوع ثقافي» بمشاركة مختلف الجهات المعنية بالآثار في دول المجلس، معرضاً يتضمن مجموعة مجسمات لأهم المكتشفات في مواقع التنقيب بإمارة الشارقة، إلى جانب مكتبة مصغرة لإصدارات الهيئة ومطويات توعوية عن أهم المواقع في الإمارات.

وأكد عيسى يوسف، مدير الآثار والتراث المادي في الهيئة، أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض التي تعزز التواصل بين الجهات المعنية بالآثار في دول مجلس التعاون، وتسهم في تحقيق التكامل الخليجي المطلوب فيما يتعلّق بالبحث والتنقيب في آثار المنطقة، والتعاون لترويجها وتسليط الضوء عليها بين الباحثين والمهتمين وحتى الجمهور العادي والسياح.

وأشار إلى أن المعرض التوعوي المتنقل الذي يعرض جزءاً من آثار الشارقة وجهود الهيئة في حمايتها والحفاظ عليها، لقي اهتماماً كبيراً من المشاركين في المعرض، وهو ما يسهم في التعريف أكثر بآثار الإمارة، والدولة عامة.