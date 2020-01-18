مقتل 6 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بشمال بوركينا فاسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل ستة جنود من بوركينا فاسو الجمعة إثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا (شمال)، حسب ما قال الجيش في بيان.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها مصادر أمنية أشارت إلى وجود خمسة قتلى وجريحين.

وقال الجيش في بيانه «في حوالي الساعة 8.00 صباح الجمعة 17 كانون الثاني/يناير، اصطدمت مركبة من وحدة تابعة لقوات أمن الشمال، كانت في مهمة استطلاعية، بعبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من يالانجا، بشمال غرب أربيندا».

وأضاف البيان أن الانفجار أسفر عن «مقتل ستة جنود وجرح آخر».

وعشية عيد الميلاد، قُتل 35 مدنياً، بينهم 31 امرأة، بالإضافة إلى سبعة عسكريين جراء هجوم في أربيندا.

وتبدو قوات البلاد التي تتكبد خسائر كبيرة، عاجزة عن وقف عنف الإرهابيين، فهي تعاني نقصاً في التجهيزات والتدريب، رغم تصريحات الحكومة المناقضة.

ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.