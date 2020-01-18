إجلاء 2600 شخص جراء إعصار في فيجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدّى الإعصار تينو الذي ضرب أرخبيل فيجي الجمعة إلى فقدان أثر شخصين، في وقت تم إجلاء أكثر من 2600 آخرين على نحو طارئ، وفق مصادر رسمية.

وقالت الشرطة السبت إنّها تواصل عمليات البحث عن رجل وابنته فقِد أثرهما بعدما جرفتهما مياه فيضان نجم عن الإعصار.

وقال مسؤول حكومي في المنطقة الشمالية من الأرخبيل إنه تم إيواء أكثر من 2600 شخص في مراكز الطوارئ، مؤكداً أنه سيتم تفقد منازلهم قبل السماح لهم بالعودة إليها.

وأشار إلى أن جزيرة تافيوني، حيث يعيش حوالي 19 ألف شخص، محرومة من الكهرباء.

وبدوره، يستعدّ أرخبيل تونغا المجاور السبت لوصول الإعصار.

كان الإعصار ساراي قد اجتاح فيجي بعيد عيد الميلاد ما أدى إلى وفاة شخصين وترك أكثر من 2500 شخص بحاجة ماسة للجوء إلى مراكز إيواء بعد أن دمر منازل ومحاصيل واقتلع أشجاراً وقطع خطوط الكهرباء.