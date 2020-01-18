شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 2600 شخص جراء إعصار في فيجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدّى الإعصار تينو الذي ضرب أرخبيل فيجي الجمعة إلى فقدان أثر شخصين، في وقت تم إجلاء أكثر من 2600 آخرين على نحو طارئ، وفق مصادر رسمية.
وقالت الشرطة السبت إنّها تواصل عمليات البحث عن رجل وابنته فقِد أثرهما بعدما جرفتهما مياه فيضان نجم عن الإعصار.
وقال مسؤول حكومي في المنطقة الشمالية من الأرخبيل إنه تم إيواء أكثر من 2600 شخص في مراكز الطوارئ، مؤكداً أنه سيتم تفقد منازلهم قبل السماح لهم بالعودة إليها.
وأشار إلى أن جزيرة تافيوني، حيث يعيش حوالي 19 ألف شخص، محرومة من الكهرباء.
وبدوره، يستعدّ أرخبيل تونغا المجاور السبت لوصول الإعصار.
كان الإعصار ساراي قد اجتاح فيجي بعيد عيد الميلاد ما أدى إلى وفاة شخصين وترك أكثر من 2500 شخص بحاجة ماسة للجوء إلى مراكز إيواء بعد أن دمر منازل ومحاصيل واقتلع أشجاراً وقطع خطوط الكهرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء 2600 شخص جراء إعصار في فيجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.