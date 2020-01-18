إرغام امرأة على الخضوع لاختبار الحمل قبل السماح بركوبها طائرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرغمت شركة طيران في هونغ كونغ شابة على الخضوع لاختبار الحمل قبل السماح لها بركوب طائرة كانت متجهة إلى جزيرة في المحيط الهادئ تشكل مقصداً للنساء الراغبات في منح مواليدهن الجنسية الأمريكية.

اصطحبت ميدوري نيشيدا البالغة 25 عاماً إلى المراحيض العامة في مطار هونغ حيث أخضعت لاختبار حمل أظهر أنها ليست حاملاً، قبل السماح لها بأن تستقل الطائرة التابعة لشركة «هونغ كونغ إكسبرس» المتجهة إلى سايبان الخاضعة للسيادة الأمريكية.

وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن هذه الحادثة التي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت ميدوري نيشيدا ذكرت في الاستجواب عند تسجيل الركاب أنها ليست حاملاً إلا أن طاقم الشركة شكك في صحة هذه الإجابة.

وقالت نيشيدا للصحيفة الأمريكية «هذا مذل ومحبط للغاية».

هذه الشابة كبرت في سايبان كبرى جزر ماريانا الشمالية في المحيط الهادئ. وتعيش عائلتها منذ أكثر من عشرين عاماً على هذه الأرض التي انتقلت للسيادة الأمريكية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وذكرت شركة الطيران لوكالة فرانس برس أنها قدمت اعتذارها للشابة وتوقفت عن هذه الممارسة.

وقالت الشركة في بيان «علقنا فوراً تطبيق هذه الممارسة التي تخضع لإعادة درس. نود الاعتذار عن الأسى الذي تسببنا به».

وأوضحت «هونغ كونغ إكسبرس» أنها اتخذت «تدابير على رحلاتها المتجهة إلى سايبان منذ شباط/فبراير 2019 للتأكد من عدم انتهاك القوانين الأمريكية المتعلقة بالهجرة»، في ظل المخاوف التي أبدتها سلطات الجزيرة.

وأضافت «نقر بالمخاوف الكبيرة التي أثارتها هذه الممارسة».

وتشكل سايبان وجهة محببة لدى النساء اللواتي يرغبن بإنجاب أطفالهن على الأراضي الأمريكية لمنح مواليدهن جنسية الولايات المتحدة.

وفي 2018، ولد ما يقرب من 600 طفل لوالدين من السياح في جزيرة ماريانا الشمالية، وهو عدد يفوق عدد مواليد سكان الجزيرة أنفسهم.