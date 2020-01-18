كأس الملك.. 4 فرق تتصارع لمواجهة الهلال والنصر

صحيفة الخليج الالكترونية

تنتافس فرق أبها والفتح والوحدة والأهلي، للحاق بفريقي الهلال والنصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام، اليوم السبت، آخر مباراتين في الدور الربع النهائي من البطولة.

ويستضيف في المباراة الأولى فريق أبها الأول لكرة القدم، نظيره الفتح، على معلب ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، حيث يدخل أصحاب الأرض بمعنويات عالية بعد العروض القوية التي ظل يقدمها الفريق الجنوبي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، رغم خسارته الأخيرة أمام الأهلي، ويأمل الفريق الجنوبي في مواصلة تقدمه في مسابقة الكأس بعد أن حقق المفاجأة بإقصاء التعاون “حامل اللقب” في دور الـ16 من المسابقة، في المقابل يسعى الفتح إلى تجاوز عقبة أبها لبلوغ المربع الذهبي بعد أن أقصى وصيف النسخة الماضية الاتحاد في عقر داره وأمام جماهيره، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وفي المباراة الثانية يستضيف الوحدة نظيره الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع، بعد أن بلغ ربع النهائي بشق الأنفس بعد فوزه على الرائد بركلات الجزاء الترجيحية 4-3.

ويسعى الفريق المكي إلى تكرار فوزه على الأهلي، بعد أن تغلب عليه 2-1 في آخر مواجهة جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يعمل الفريق الجداوي على التأهل إلى نصف نهائي المسابقة منتشياً بفوزه الأخير على أبها بثلاثية في دوري المحترفين.

هذا وسيواجه الفائز من المباراة الأولى فريق الهلال في نصف النهائي، فيما يواجه الفائز في الثانية فريق النصر في ذات الدور.