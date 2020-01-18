بريجوفيتش يعود.. ومصيره معلق

صحيفة الخليج الالكترونية أبانت مصادر خاصة، أن الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أبلغ إدارة ناديه بعودته اليوم إلى جدة، على أن ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية غداً.

وغاب الصربي نحو 6 أيام بإذن مسبق من إدارة الكرة بسبب ظروفه العائلية، حسب التقرير المرسل من قبله.

من جهة أخرى، ذكرت المصادر ، أن إدارة الاتحاد تواجه صعوبة في تسويق عقد الصربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب الشرط الجزائي العالي في العقد المبرم بينهما، ولم يتضح بعد مصير بقاء المهاجم من عدمه خلال الفترة ذاتها.

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