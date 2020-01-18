“ترامب” لـ “خامنئي”: كن حذراً في انتقاء كلماتك

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إن على المرشد الإيراني علي خامنئي؛ أن يكون حذراً في انتقاء كلماته.
وفي تغريدةٍ له قال “ترامب”:” هناك كلمات غير لطيفة صدرت عنه (خامنئي) ضدّ الولايات المتحدة وأوروبا”.
وأضاف: “اقتصادهم يتقهقر وشعبهم يعاني.. عليه أن يكون حذراً في كلماته”.
جاء كلام ترامب؛ رداً على تصريحات خامنئي؛ التي وصف فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ بـ “المهرج” الذي يتظاهر فقط بدعم الشعب الإيراني.
وأضاف خامنئي؛ خلال أول خطبة جمعة يؤم فيها المصلين منذ عام 2012، أن ترامب يريد “طعن” بلاده بـ “خنجر سام في الظهر”.
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