مواطن يقتل زوجته طعناً بأبها

صحيفة الخليج الالكترونية باشرت الأجهزة الأمنية بأبها في منطقة عسير جريمة قتل امرأة طعناً على يد زوجها , مساء أمس الجمعة. وأكدت المصادر أن مواطنًا قام بطعن زوجته؛ مما أدى إلى وفاتها , وقد باشرت الجهات الأمنية بأبها الحادثة، حيث تم ضبط الجاني وفتح تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة.

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