الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إلى تعرض 9 مناطق بالمملكة إلى تكوّن سحب رعدية ورياح سطحية نشطة؛ تؤدّي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة.
وفى سلسلة تنبيهات، عبر «تويتر»، أكدت هيئة الأرصاد، تعرض منطقة الرياض «الأفلاج- الخرج- الدوادمي- الرين- العاصمة الرياض- القويعية- المجمعة- المزاحمية- ثادق- حوطة بني تميم- شقراء- عفيف- وادي الدواسر» إلى رياح نشطة تؤدّي إلى إثارة الأتربة؛ بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.
تشهد منطقة جازان «أبوعريش- الحرث- الدائر- الدرب- الريث- الطوال- العيدابي- جازان- صامطة- صبيا- هروب» هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة بدءًا من الساعة: 11 صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.
بينما تشهد منطقة عسير «أبها- أحد رفيدة- الحرجة- المجاردة- النماص- بارق- بلقرن- خميس مشيط- رجال ألمع- ظهران الجنوب- محايل»، سحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في رياح سطحية مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.
تتعرض منطقة مكة المكرمة «أضم- العرضيات- ميسان»، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة، تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.
بينما تتعرض منطقة الباحة «الباحة- الحجرة- المندق- بلجرشي- بني حسن- فرعة غامد الزناد»، لهطول أمطار رعدية مصحوب برياح سطحية تؤدّي إلى تدنّ في مدى الرؤية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.
وتتعرض منطقة المدينة المنورة «الحناكية- العلا- المدينة المنورة- المهد- خيبر- وادي الفرع»، لهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة، تؤدّي إلى تدنّ في مدى الرؤية، بدءًا من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة السادسة مساءً.
أمّا منطقة الحدود الشمالية «العويقيلة- رفحاء- طريف– عرعر»، فتشهد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تؤدّي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساءً.
كما تتعرض منطقة الجوف «القريات- دومة الجندل- سكاكا– طبرجل»، لهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة المؤدية لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة السادسة مساءً.
بينما تشهد منطقة القصيم «البكيرية- الرس- الشماسية- المذنب- النبهانية- بريدة- رياض الخبراء- عقلة الصقور- عنيزة- عيون الجواء»، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة مؤدّية لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة السادسة مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.