الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إلى تعرض 9 مناطق بالمملكة إلى تكوّن سحب رعدية ورياح سطحية نشطة؛ تؤدّي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة.

وفى سلسلة تنبيهات، عبر «تويتر»، أكدت هيئة الأرصاد، تعرض منطقة الرياض «الأفلاج- الخرج- الدوادمي- الرين- العاصمة الرياض- القويعية- المجمعة- المزاحمية- ثادق- حوطة بني تميم- شقراء- عفيف- وادي الدواسر» إلى رياح نشطة تؤدّي إلى إثارة الأتربة؛ بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

تشهد منطقة جازان «أبوعريش- الحرث- الدائر- الدرب- الريث- الطوال- العيدابي- جازان- صامطة- صبيا- هروب» هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة بدءًا من الساعة: 11 صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

بينما تشهد منطقة عسير «أبها- أحد رفيدة- الحرجة- المجاردة- النماص- بارق- بلقرن- خميس مشيط- رجال ألمع- ظهران الجنوب- محايل»، سحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في رياح سطحية مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

تتعرض منطقة مكة المكرمة «أضم- العرضيات- ميسان»، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة، تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.

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بينما تتعرض منطقة الباحة «الباحة- الحجرة- المندق- بلجرشي- بني حسن- فرعة غامد الزناد»، لهطول أمطار رعدية مصحوب برياح سطحية تؤدّي إلى تدنّ في مدى الرؤية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

وتتعرض منطقة المدينة المنورة «الحناكية- العلا- المدينة المنورة- المهد- خيبر- وادي الفرع»، لهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة، تؤدّي إلى تدنّ في مدى الرؤية، بدءًا من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة السادسة مساءً.

أمّا منطقة الحدود الشمالية «العويقيلة- رفحاء- طريف– عرعر»، فتشهد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تؤدّي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساءً.

كما تتعرض منطقة الجوف «القريات- دومة الجندل- سكاكا– طبرجل»، لهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة المؤدية لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة السادسة مساءً.

بينما تشهد منطقة القصيم «البكيرية- الرس- الشماسية- المذنب- النبهانية- بريدة- رياض الخبراء- عقلة الصقور- عنيزة- عيون الجواء»، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة مؤدّية لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة السادسة مساءً.