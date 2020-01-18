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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة هيونداي تكشف عن تكلفة النسخ الأحدث لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عن تكلفة النسخ الأحدث لعام 2020 لكل من موديل هيونداي Palisade وموديل كيا Telluride.
وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن النسخ الأحدث من الطرازين شهدت ارتفاعا في الأسعار مقارنة بما كانت عليه في نسختيهما لعام 2019.
وأضاف أن طراز كيا Telluride احتفظ بتفوقه في السعر على تكلفة طراز هيونداي Palisade في نسخته الجديدة لعام 2020.
وتطرح هيونداي طراز Palisade في نسخته لعام 2020 بتكلفة تبدأ من 32895 دولارا، بعد أن كانت التكلفة الافتتاحية لنسخ 2019 من الطراز 32645 دولارا.
وارتفعت تكلفة طراز كيا Telluride ليصبح سعرها الافتتاحي 33060 دولارا في نسختها لعام 2020، بعد أن كان السعر الافتتاحي لنسختها من العام السابق 32785 دولار.
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