شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف تتخلص من الوزن دون عناء؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يتخوّف البعض من اتخاذ قرار بفقدان الوزن، ويراه البعض مستحيلاً، لكن الأمر ليس بهذه الصعوبة.



ومن هنا، جمعت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن دراسات وخبراء رعاية صحية بريطانيين قائمة من 11 خطوة بسيطة لمساعدتك على التخلّص من دهون الجسم، وهي:

1. تناول المزيد من الطعام المشبع

إذا كنت تريد أن تستهلك سعرات حرارية أقل وتشعر بالامتلاء في آن واحد، فأنت بحاجة إلى أن تكون ذكياً في اختياراتك الغذائية.

اختر المزيد من الأطعمة التي تمتلئ بالألياف والبروتين، وكلاهما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

على وجه الخصوص، تتمتع الحبوب الكاملة بفائدة إضافية تتمثل في إيقاف الدهون من تخزينها حول المعدة، عن طريق خفض الأنسولين والكورتيزول (هرمون التوتر) داخل الجسم.

2. تناول المزيد من الخضار

إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات إلى نظامك الغذائي يساعدك في فقدان الوزن بصورة سريعة مع نتائج من المرجح أن تدوم أكثر.

يجب تناول 5 وجبات من الخضراوات يومياً ومعظمها من النوع غير النشوي، والحصة الواحدة هي كوب نحو 200 جرام من الخضراوات النيئة أو 100 جرام من الخضار المطبوخ.

ووجدت دراسة أجريت عام 2017 أنَّ اتباع نظام غذائي غني بالمنتجات النباتية أفضل في التخلّص من الوزن مقارنة بالوجبات الغذائية التقليدية الأخرى.

3. شرب المزيد من الماء

قد يبدو الأمر متناقضاً بعض الشيء، لكن أحد أفضل الطرق لفقدان الوزن هو شرب المزيد من الماء بالفعل.

هذا لأنه إذا كنت تعاني من الجفاف المستمر يميل جسمك إلى الاحتفاظ بمزيد من الماء في محاولة لمنع انخفاض منسوب المياه، ويقول الخبراء إن الماء يعزز أيضك وينظف جسمك من النفايات.

4. تناول الطعام في جدول منتظم

من الأفضل أن تضع لنفسك أوقاتاً محددة لتناول وجبات أصغر بانتظام، فمثلاً إذا شرعت في تناول وجبة خفيفة بين الساعة 11 صباحاً والساعة 3 عصراً بين وجباتك، فلن ترغب في تناول حلوى في الساعة 12 ظهراً.

5. النوم لفترات أطول

يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على التخلّص من زيادة الدهون في الجسم، عن طريق كبح الرغبة الشديدة في الطعام.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا الأمريكية أنّه عندما يكون الناس محرومين من النوم، فإنّهم يأكلون كميات أكثر بنحو 300 سعر حراري من الذين حصلوا على الراحة الكافية.

وتحفِّز قلة النوم هرمون الجريلين الذي يدفعك للجوع، كما يخفِّض مستويات هرمون الليبتين الذي يجعلك تشعر بالشبع.

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6. شراء أطباق أصغر

احصل على طبق أو وعاء أصغر قليلاً ولن تتناول إلا كمية قليلة من الطعام.

توصلت دراستان مؤخراً إلى أن طلاب الجامعة يتناولون باستمرار كميات صغيرة من الطعام عند إعطائهم أطباقاً أصغر مقارنة بالأطباق الأكبر.

7. دلل نفسك

عندما يتعلَّق الأمر بالأكل الصحي، فإنَّ معظم الناس يجدون أنَّ المعركة الكبرى هي تجنّب الطعام غير الصحي.

لكن الحياة قصيرة للغاية ويجب ألا تحرم نفسك من هذا الطعام، ويمكن أن تسمح لنفسك بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة أو البطاطا المقلية بين الحين والآخر، فحظر الأطعمة تماماً سيجعلك تريدها أكثر، وستكون أكثر عرضة للتوقف عن تحقيق هدفك.

8. لا تجوعّ نفسك

كثير من الناس يقللون بشدة السعرات الحرارية عند محاولة إنقاص الوزن وهذا لا ينجح.

ويوصي الخبراء بـ3 وجبات مع وجبات خفيفة بين الوجبات حتى تستقر مستويات السكر في الدم ولن تشعر بالجوع.

9. لا تقضِ ساعات في صالة الألعاب الرياضية

قد يكون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية طريقة رائعة لزيادة إنقاص الوزن، فضلاً عن كونه جيداً للياقتك العامة وصحتك العقلية.

ومع ذلك، فإن فكرة أن قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية هي أفضل طريقة للوصول إلى الشكل المطلوب ليست فكرة صحيحة.

يمكنك ممارسة تمرين عالي الكثافة حقاً خلال نصف ساعة أفضل كثيراً من الركض لمدة 3 ساعات على الدراجة، فعندما يتعلق الأمر بالنشاط البدني، فإن القليل يساعد.

10. تتبع التقدم

للحصول على نتائج والحفاظ على الدوافع، يجب أن ترى التغييرات، ما يعني أنك بحاجة إلى أن تصبح أكثر وعياً بها.

التقط صوراً لتقدمك، حتى إذا كنت لا تحب الطريقة التي تنظر بها إلى نفسك، أظهر بطنك وأرجلك في الصور إذا كنت تريد تغيير شكل تلك المناطق وبعد بضعة أسابيع من المقارنة ستفاجأ بما يمكنك رؤيته.

11. إزالة التوتر

إذا كنت تريد حقاً بدء التخلص من الدهون في الجسم، فأنت بحاجة إلى الاسترخاء.

سيؤدي ذلك إلى إطلاق جزيئات الدهون، وتخفيف الضغط عن القناة الهضمية، والسماح للعضلات بالنمو.