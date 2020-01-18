صور.. العراق يقبض على مفتي داعش "البدين"

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
أعلنت السلطات العراقية، الجمعة، أنها ألقت القبض على مفتي تنظيم داعش الإرهابي بعد مداهمة في مدينة الموصل شمالي البلاد.
وكتبت خلية الإعلام الأمني على صحفتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه تم القبض على شفاء نعمة المكنى بـ"أبو عبد الباري"، وذلك بعد تلقي شرطة نينوى معلومات دقيقة عن مكان اختبائه.
وأشارت إلى أن عناصر الأمن العراقي اعتقلوا نعمة من منزل بحي المنصور في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.
وفي حين اكتفت خلية الإعلام الأمني بنشر صورة واحدة للمفتي الداعش أخفت فيه ملامحه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من صوره.
العراق.. ثورة في جداريات
ويظهر المفتي في أحد الصور، أثناء اعتقال على أيدي قوات سوات التابعة للشرطة العراقية، وتبين صورة أخرى حجم سمنة المفتي الداعشي.
وتقول السلطات العراقية إن مفتي داعش كان يعمل إماما وخطيبا في عدد من مساجد الموصل، مشيرة إلى إنه معروف بخطبه التي تحرض على قوات الأمن والانتماء إلى التنظيم الإرهابي ومبايعته.
وكان "أبو عبد الباري" ينشر الفكر التفكيري إبان سيطرة داعش على مدينة الموصل قبل أن تطرده القوات العراقية في عام 2017، بحسب بغداد.
وأكدت خلية الإعلام الأمني أن مفتي داعش هو المسؤول عن إصدار الفتاوى التي أباحت إعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة داعش.
وإلى جانب ذلك، فقد أصدر فتوى تبيح تفجير جامع النبي يونس عليه السلام، وهو أحد أبرز المساجد التاريخية في الموصل.
شاهد: العالم في 30 ثانية
مقدم من رويترز
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حفتر في زياة مفاجئة إلى أثينا قبل قمة برلين
وصل المشير خليفة حفتر إلى العاصمة اليونانية أثينا لاجراء محادثات تسبق مؤتمر السلام حول ليبيا الذي تستضيفه برلين الأحد، وفق ما أفاد مصدر قريب من المفاوضات الخميس. ومؤتمر برلين هو أحدث الجهود الدولية لوضع حد للاقتتال الدائر بين قوات حفتر في شرق ليبيا وحكومة الوفاق في طرابلس منذ تسعة أشهر. ولم توجه دعوة لليونان للمشاركة في مؤتمر برلين، وهي ترفض مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في 27 تشرين الثاني/نوفمبر مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والتي تتيح لأنقرة المطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط. وفي خطوة مفاجئة وصل حفتر بطائرة خاصة الخميس الى أثينا لإجراء لقاءات لم يعلن عنها مسبقا، حيث توجه حفتر إلى فندق في أثينا حيث التقى وزير الخارجية اليوناني نيكون ديندياس في جولة محادثات أولى، وفق ما أظهرات لقطات تلفزيونية. وتسعى اليونان للعب دور أكبر في ليبيا بعد توقيع حكومة الوفاق مذكرة التفاهم مع أنقرة. كذلك سعت أثينا إلى تعزيز علاقاتها مع حفتر، وقد التقاه وزير الخارجية اليوناني الشهر الفائت في معقله بنغازي. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الخميس إن استبعاد اليونان من مؤتمر برلين "خطأ"، مشيرا إلى أنه سيناقش الموضوع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وحذر ميتسوتاكيس الخميس من أن اليونان سترفض داخل الاتحاد الأوروبي أي اتفاق سلام في ليبيا اذا لم تلغ الاتفاقات بين أنقرة وحكومة طرابلس. وصرح لقناة "ألفا" التلفزيونية "قلت لنظرائي الأوروبيين إن اليونان لن تقبل أبدا بحل سياسي خلال قمة أوروبية لا تلغي مذكرة التفاهم". وفي بيان صدر قبل أسبوع، أكدت قبرص ومصر وفرنسا واليونان أن هذه الاتفاقات "باطلة".
Euronews (Ar)
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النقابات تتظاهر من جديد بفرنسا في خطوة لإعادة التعبئة قبل عرض قانون أنظمة التقاعد
يوم جديد من التظاهرات شهدته العاصمة الفرنسية باريس، يوم الخميس، نظمته النقابات الفرنسية المعارضة لإصلاح أنظمة التقاعد، بعد ستة أسابيع من بداية الإضرابات، في اختبار للحركة التي تحاول التوسع خارج قطاعات النقل حيث بدأ الإضراب يفقد زخمه. ودعت التنسيقية النقابية إلى "يوم تعبئة مهنيّة ضخم وإضرابات وتظاهرات" للمرة السادسة منذ 5 كانون الأول/ديسمبر. ومن المنتظر أن تخرج تظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا. وتراهن النقابات على تحقيق تعبئة كبيرة لمواصلة الضغط ضد الإصلاح المهم الذي يطمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "يغيّر" فرنسا عبره. ويسعى الرئيس الفرنسي إلى مواءمة فرنسا مع أغلب البلدان الأخرى عبر تأسيس نظام تقاعد "جامع"، ومن ثم إلغاء أنظمة التقاعد الخاصة التي تسمح مثلا لعمال النقل بمغادرة الوظيفة في عمر أدنى، وكذلك للتوصل إلى توازن مالي في نظام التقاعد على المدى الطويل عبر حثّ الفرنسيين على العمل لفترة أطول، وتنال هذه النقطة النصيب الأوفر من المعارضة. وتسعى النقابات الى موجة حشد ثانية بعد يوم تظاهر محليّ الثلاثاء حظي بمشاركة ضعيفة وأيام تظاهر على المستوى الوطني متراجعة: يوم 11 كانون الثاني/يناير أحصت الشرطة 149 ألف متظاهر بعد أن أحصت 452 ألفا في 9 كانون الثاني/يناير و805 ألف في أول أيام التظاهر 5 كانون الأول/ديسمبر. ويتحسن الوضع تدريجيا في وسائل النقل المشترك، رأس حربة التعبئة التي كلفت أكثر من مليار يورو في قطاع النقل عبر القطار والمترو الباريسي، وفقا للحكومة. وأكد متحدث باسم قطاع النقل عبر القطارات "الشبكة متاحة إلى حد كبير، ولا يوجد أي إنذار هذا الصباح ولن يكون للتعبئة بعد الظهر أثر على برنامج النقل". ويتحسن الوضع في المترو الباريسي على نحو أبطأ، حيث فتحت أغلب الخطوط لكن على نحو متقطّع. وقالت جولي دياب التي تنتقل يوميا بين دينكيرك وليل، في محطة ليل ـ فلوندر (شمال) إنه "في بداية الإضراب كان الوضع لا يطاق، لعدة أيام لم أجد أي قطار، لكن تحسن الوضع تدريجيا واليوم، حتى وإن كان يجب إحكام التنظيم أكثر، فإن الأمور صارت أيسر". واضافت دياب "أساند المضربين لكن أظن أننا نحتاج حدا أدنى من الخدمات". ومن المفترض أن يشارك كثير من الأساتذة في المسيرات، رغم بدء المفاوضات الاثنين التي ستؤدي إلى سنّ قانون لبرمجة ترفيع في الأجور. وتفاجئ أولياء أمور تلاميذ في مدرسة ابتدائية بمدينة تولوز (جنوب غرب) بفتح المدرسة أبوابها، وقال غريغوري والد إحدى الفتيات متفاجئا إنّه "في أيام الإضراب السابقة، تم إعلامنا قبل يومين أو ثلاثة حتى نستعد، لكن يبدو أن الأساتذة يعملون اليوم". الحكومة والبحث عن حل وسط وحتى في حال تراجعت التعبئة، فإنها تبقى مدعومة من غالبية الرأي العام، وفق استطلاعات رأي. واستجابت الحكومة حتى الآن لمطلب النقابات الإصلاحية (الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة والكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين) عبر قبول التخلي عن الاستعادة التدريجية لنظام حوافز يحثّ بشدة على التقاعد في سن الـ64، عوض سن الـ62 القانوني. وسحب رئيس الحكومة هذا الإجراء "مؤقتا" مقابل تنظيم "مؤتمر تمويل" يتولى حتى نهاية نيسان/أبريل البحث عن وسائل تضمن التوازن المالي في عام 2027. ورأى رئيس الحكومة إدوار فيليب الأربعاء بعد اقتراح هذا الحل الوسط أن "الإضراب يواجه طريقا مسدودا" معتبرا أنه "استمر أطول مما يجب". واعتبرت النقابات الأكثر معارضة للإصلاح أن هذا الأخير "خدعة"، ومن بينها الكونفدرالية العامة للعمل، ولوحت باحتمال نزوع قواعدها نحو الـ"تطرف". وأعلن عن تحركات جديدة أيام 22 و23 وخاصة 24 كانون الثاني/يناير وهو يوم عرض مشروع القانون حول أنظمة التقاعد على مجلس الوزراء.
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Euronews (Ar)
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ألمانيا توقف توليد الكهرباء في محطّات تعملُ بالفحم الحجري والطاقة النووية
وافق المسؤولون الألمان على خطة لوقف تشغيل محطات توليد الطاقة من الفحم الحجري في البلاد بحلول منتصف إلى أواخر ثلاثينيات القرن العشرين كجزء من الجهود المبذولة للحد من التغيّر المناخي. وذكرت مصادر ألمانية أن حكومات ولايات شمال الراين اتفقوا مع الحكومة الاتحادية في البلاد على خطة لوقف تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم الحجري أو الطاقة النووية، وذلك إثر مفاوضات وصفتها وزيرة البيئة، سفانيا سوتشلز، بأنها كانت "صعبة". وقالت الوزيرة سوتشلز: "لقد كانت مفاوضات صعبة واستمرّت مدّة طويلة، ولكن النتيجة كانت جيدة، نحن أول بلد يغادر مربع الطاقة النووية والطاقة المتولّدة بالفحم الحجري، لأن هذه مسألة إلزامية، ونحن من خلالها نوجّه رسالة هامة إلى كافة دول العالم". وتسعى ألمانيا البلد الذي يعدّ رابع أكبر اقتصاد في العالم، إلى التخلص من الطاقة النووية بحلول نهاية عام 2022، فيما ستتوقف عن حرق الفحم لتوليد الطاقة بحلول نهاية العام 2038. ويتضمّن الاتفاق الذي توصّلت إليه الحكومة مع مشغلي مناجم الفحم الحجري والمحطات التي يتم تشغيلها بالفحم الحجري، أن تقدّم الحكومة مليارات اليوروهات لأولئك المشغلين وأيضاً للمناطق الشرقية من البلاد التي تعتمد على استخراج الفحم الحجري. وقال وزير المالية أولاف شولتس: إن الحكومة ستدفع لشركات الطاقة تعويضات بقيمة 4.35، موضحاً أن 2.6 مليار يورو، منها ستخحصص للمشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في غرب البلاد ، فيما سيتم تخصيص مبلغ 1.75 مليار يورو لمشغلي محطات الطاقة والشركات العاملة في مجال استخراج الفحم في المناطق الشرقية من البلاد.
Euronews (Ar)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.