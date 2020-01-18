شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: مقتل أربعة ضباط روس فى هجوم للفصائل بإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان نقلا عن "مصادر موثوقة" مقتل أربعة ضباط روس، بالإضافة لإصابة آخرين إثر هجوم للفصائل المعارضة على مواقع قوات النظام والقوات الروسية فى منطقة تل مصيطف بإدلب، حسبما نشرت قناة الحرة الأمريكية.

وقال المرصد إن قاعدة "حميميم" الروسية فى محافظة اللاذقية اعترفت بمقتل 4 جنود روس، فى هجوم على غرفة عمليات المراقبة شرقى إدلب، مساء الجمعة.

وذكر المرصد فى وقت سابق أن قوات روسية تقود معارك لجيش النظام السورى ضد فصائل معارضة ومتشددة فى إدلب.

وذكر المرصد أن عدد الذين قتلوا منذ اتفاق "بوتين – أردوغان" الأخير فى 31 أغسطس الماضى وحتى اليوم، ارتفع إلى 1618 شخصا بينهم 399 مدنيا و107 أطفال و72 امرأة.

واعتبرت الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار فى إدلب فشل فى حماية المدنيين السوريين، مشيرة إلى أن قتل المدنيين لا يزال مستمرا فى المحافظة.

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وفى وقت سابق كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان، عن وصول 260 مرتزقا من الفصائل المسلحة السورية أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية، فجر اليوم الجمعة لدعم ميليشيات طرابلس.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن ـ فى تصريح لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم، والذى يتخذ من العاصمة البريطانية (لندن) مقرا له - إن عدد المرتزقة بعد وصول الدفعة الأخيرة، قد وصل إلى نحو ألفى مسلح.

وكانت وسائل إعلام بريطانية نقلت فى وقت سابق عن مصادر فى سوريا وليبيا وتركيا، قولها - إن ألفى مسلح سورى سافروا إلى تركيا، وأن المئات منهم وصلوا بالفعل إلى ليبيا، فى حين لا يزال آخرون يتلقون تدريبات فى معسكرات داخل الأراضى التركية.

وتستضيف ألمانيا الأحد المقبل مؤتمرا بشأن ليبيا يضم ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا.