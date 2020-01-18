تيليكوم إيطاليا تنشئ شبكة ألياف ضوئية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

دعت شركة تيليكوم إيطاليا، أكبر شركة اتصالات هاتفية في إيطاليا، المستثمرين إلى المساهمة في إنشاء شبكة ألياف ضوئية فائقة السرعة في إيطاليا، حيث تستهدف تعزيز تواجدها في المدن الصغيرة في مختلف أنحاء البلاد.



وأفادت مذكرة داخلية للشركة الإيطالية بأن الهدف هو تدشين شبكة "ذات طاقة فائقة" بحلول 2023 تغطي 39 مدينة إقليمية وتصل إلى 1.3 مليون منزل في مختلف أنحاء إيطاليا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب المذكرة فإن الشركة الاستثمارية الجديدة ستكون متاحة أمام شركات التجزئة أو الجملة في مجال خدمات الاتصالات، وستساعد في تخفيف الضغوط الرسمية على تيليكوم إيتاليا.

ووفقا للتقديرات الأولية فإن تكلفة الشبكة تصل إلى 465 مليون يورو (516 مليون دولار)، ومن المقرر إنشاء شركة جديدة تابعة للشركة الأم تتولى إدارة هذه الشبكة.

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يأتي ذلك بعد يومين من حديث مصادر مطلعة عن مضي تيليكوم إيطاليا قدما في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة لفصل قطاع مراكز البيانات لديها خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن مجلس إدارة الشركة سيجتمع يوم 29 يناير/كانون ثان الجاري، لمناقشة المشروع، حيث سيتم الكشف عن مزيد من تفاصيل الخطة خلال اجتماع للمستثمرين في مارس/آذار المقبل.

وقالت المصادر إن قيمة قطاع مراكز البيانات قد تصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار)، وإن الشركة ستستعين بمستشارين ماليين لدراسة فكرة طرح أسهم الكيان الجديد الخاص بمراكز البيانات.

كما يبحث مجلس إدارة تيليكوم إيطاليا خطة الشراكة مع مجموعة ألفابيت المالكة لشركة خدمات الإنترنت العملاقة جوجل، من أجل المساعدة في بيع خدمات تكنولوجيا الحوسبة السحابية المتقدمة للشركات.

يذكر أن الشراكة مع ألفابيت تستهدف تحسين ربحية تيليكوم إيطاليا من مراكز البيانات التابعة لها، من خلال السماح لها بتأمين إيرادات جديدة من قطاع تكنولوجيا المعلومات.