عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل توقف دعم تطبيقات متصفح كروم يونيو المقبل

السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قررت شركة جوجل وقف دعم "تطبيقات كروم" على متصفحها الشهير بداية من شهر يونيو المقبل، بسبب عدم شعبيتها بين المستخدمين وقلة انتشارها وضعف استخدامها، وستتوقف تطبيقات كروم عن العمل فى كافة أنظمة التشغيل لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والبداية ستكون مع ويندوز، ولينكس، وماك فى يونيو القادم، وفى عام 2022 ستتوقف على نظام التشغيل كروم أيضاً.



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وبحسب موقع 9to5google الأمريكى، فبداية من مارس المقبل، فإن جوجل ستتوقف عن قبول إدراج أى تطبيقات كروم جديدة فى متجرها، وستسمح للمطورين بتحديث التطبيقات الحالية حتى حد أقصى يونيو 2022، فيما تعد "تطبيقات كروم" عبارة عن تطبيقات ويب يتم تنصيبها على متصفح كروم من خلال متجر الشركة وتعمل كأنها تطبيق يتم تشغيله على الكمبيوتر، فيما يعد من أشهر تطبيقات كروم المعروفة تطبيق "بوكيت" لحفظ المقالات لقراءتها لاحقاً، إذ يفتح فى نافذة مستقلة ويبدو كأنه تطبيق مستقل، مع ملاحظة أن تطبيقات كروم تختلف عن إضافات كروم.

ومن المنتظر عند توقف تطبيقات كروم أنه سيمكن للمستخدمين استخدام مواقع تلك التطبيقات، ولن يجد المستخدم اختلافات تذكر، فيما كانت جوجل قد بدأت دعم تطبيقات كروم فى عام 2016، وبعد مرور أربعة أعوام فإن حوالى 1% فقط من مستخدمى المتصفح يستخدمون تطبيقات كروم وهو ما تجده لا يستحق المزيد من الدعم، فضلاً عن أن مطورى تلك التطبيقات لم يعودوا لتطويرها.

يذكر أنه كان من المفترض أن تتوقف تطبيقات كروم عن العمل منذ بداية عام 2018، إلا أن جوجل قامت بنقل قسم تلك التطبيقات من متجرها وقامت بتأجيل الموعد إلى أجل غير مسمى، قبل أن تكشف اليوم عن إيقاف هذه التطبيقات.