خامنئي يلقي خطبة الجمعة حاملا سلاحه (صور)

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نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي خلال خطبة الجمعة، وإلى جانبه بندقية قناصة.
وأمّ خامنئي المصلين في صلاة الجمعة اليوم في طهران لأول مرة منذ 8 سنوات، وألقى خطبة وصفها الشارع الإيراني بأنها "مصيرية"، نفى فيها إثارة إيران "للحروب بالنيابة".
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وأشار خامنئي إلى أن "صفعة حرس الثورة لقاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، هي ضربة لهيبة أمريكا واستكبارها، وقد تلقوا الصفعات من اليد القوية للمقاومة".
© مهر © مهر
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من هي قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني؟
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المصدر: RT
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.