شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب ولاية بجاية الجزائرية دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات بمقياس ريختر ولاية بجاية الجزائرية (شمال) امس. وذكر بيان للمركز الوطني لرصد الزلازل أنه سجل مساء امس الجمعة هزة أرضية بقوة 3 درجات، 9 كلم غرب منطقة درقوينة بولاية بجاية ، ولم تسفر الهزة عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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