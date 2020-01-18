شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تحبط مخططا إرهابيا لاغتيال قيادية سياسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تونس خالد الحيوني، بأنه "تم الكشف عن مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي مباركة عواينية، وإلقاء القبض على عنصر إرهابي في هذا الشأن.
وأضاف الحيوني، حسبما أوردت وكالة الأنباء التونسية الليلة، أنه تم إعلام مباركة بهذا المخطط واتخذت الوزارة الإجراءات الضرورية لحمايتها وتأمين سلامتها.
كان التيار الشعبي قد أعلن في بيان له الجمعة أن "الأجهزة الأمنية أحبطت مخططا لاغتيال مباركة عواينية براهمي أرملة الشهيد محمد براهمي".
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