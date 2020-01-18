اخبار الخليج

الداخلية التونسية تحبط مخططا إرهابيا لاغتيال قيادية سياسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تحبط مخططا إرهابيا لاغتيال قيادية سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

Advertisements

 أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تونس خالد الحيوني، بأنه "تم الكشف عن مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي مباركة عواينية، وإلقاء القبض على عنصر إرهابي في هذا الشأن.

وأضاف الحيوني، حسبما أوردت وكالة الأنباء التونسية الليلة، أنه تم إعلام مباركة بهذا المخطط واتخذت الوزارة الإجراءات الضرورية لحمايتها وتأمين سلامتها.

كان التيار الشعبي قد أعلن في بيان له الجمعة أن "الأجهزة الأمنية أحبطت مخططا لاغتيال مباركة عواينية براهمي أرملة الشهيد محمد براهمي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية التونسية تحبط مخططا إرهابيا لاغتيال قيادية سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا